Sosyal medyada yaş sınırı netleşiyor! Kademeli geçiş formülü

Sosyal medyada yaş sınırı netleşiyor (AA)



ÇOCUKLARA DA SÖZ HAKKI!

Düzenleme yapılırken çocuklara da söz hakkı verileceğini açıklayan Katırcıoğlu, Aile Bakanlığı koordinesinde oluşturulan çocuk il komitelerinin komisyona çağrılacağını, sosyal medya konusunda istişarede bulunarak düşüncelerini alacaklarını söyledi.

Katırcıoğlu, "Her yaştan çocuklar olacak, böylece kendileriyle ilgili bir düzenlemede çocuklar da karar vermiş olacak" diye konuştu.

Türkiye'ye özgü bir düzenleme hazırlayacaklarını vurgulayan Katırcıoğlu, "Öyle bir alan ki her gün bir olay duyuyor ve yaşıyoruz. Tehdit, istismar, şiddet, terör örgütlerinin, LGBT'lilerin girişimleri, siber zorbalık, dijital bağımlılık, sanal otizm ve yapay zekanın getirdiği daha bir çok tehlike söz konusu. Hızlı ve Türkiye'ye en uygun bir çalışmayı mutabakatla hayata geçireceğiz" dedi.