Sosyal medyada yaş sınırı netleşiyor! Kademeli geçiş formülü
Sosyal medyaya yaş sınırı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde. Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin dünyadaki uygulamalar incelenirken, Türkiye'ye uygun modeller geliştirmek için komisyon kuruldu. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, sosyal medyada yaş sınırı konusunda ilk olarak Japonya örneğini inceleyecek. Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, sosyal medyada yaş sınırına 13 yaşla başlayıp sonuçlara göre kademeli olarak 16 yaşa çıkarılmasından yana olduğunu açıkladı. Çocukların komisyona çağrılarak alınacak kararda söz sahibi olacaklarını kaydetti.
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, ilk olarak 27 Ocak'ta Japonya'ya gidecek. Japonya da çocukların sosyal medya yaş sınırıyla ilgili incelemelerde bulunacak olan komisyon, İngiltere, Norveç ve ABD'ye de ziyaretlerde bulunacak. Komisyon, sosyal medyada yaş sınırını geçtiğimiz günlerde 16 yaş olarak belirleyen Avustralya ile de büyükelçilik aracılığıyla irtibata geçerek yapılan çalışma hakkında bilgi alacak.
Alt Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Japonya ile başlıyoruz çalışmalara. İngiltere, Norveç ve duruma göre ABD'de incelemelerde bulunacağız. Ülkelerdeki uygulamaları yerinde inceleyerek, kanun yapıcılarını dinleyeceğiz. Kanunların uygulamalarından aldıkları sonuçları, etki analizlerini görmek istiyoruz. Nasıl fayda sağladıklarını, 13 mü 16 yaş mı daha doğru başlangıçtır, tecrübeleri dinleyeceğiz" dedi.
İLK ADIM OCAK AYINDA
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile birlikte ortak bir yasa çalışması konusunda ocak ayında ilk adımın atılacağını açıklayan Katırcıoğlu, Aile, Ulaştırma, İçişleri gibi ilgili bakanlıklarla yuvarlak masa çalışması yapacaklarını dile getirdi. Verilerin birleştirilerek ortak bir çalışma metni ortaya çıkacaklarını dile getiren Katırcıoğlu, "Ocak ayında ilk adımı atıyoruz. Avrupa ülkeleri hızlı karar aldılar. Uygulama sonuçları örnek olacak ve Türkiye'ye özgü en sağlıklı düzenlemeyi ortaya koyacağız" diye konuştu.
KADEMELİ GEÇİŞ FORMÜLÜ
Katırcıoğlu, düzenlemedeki yaş sınırının ne olması gerektiği konusunda ise "Kademeli geçiş taraftarıyım. Komisyon incelemelerimiz onu gösteriyor. Yurtdışı uygulamalara da bakacağız, 13 yaşla başlayıp iyi sonuç elde edilemezse 16 yaşa kademeli geçiş olabilir. 13 yaşa yönelik acil bir düzenleme sonrasında 16 yaşa varan bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu yönünde kanaatimiz var. Komisyondaki üyeleri de 13 yaştan başlayıp 16 yaşa kademeli geçilmesi eğiliminde" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARA DA SÖZ HAKKI!
Düzenleme yapılırken çocuklara da söz hakkı verileceğini açıklayan Katırcıoğlu, Aile Bakanlığı koordinesinde oluşturulan çocuk il komitelerinin komisyona çağrılacağını, sosyal medya konusunda istişarede bulunarak düşüncelerini alacaklarını söyledi.
Katırcıoğlu, "Her yaştan çocuklar olacak, böylece kendileriyle ilgili bir düzenlemede çocuklar da karar vermiş olacak" diye konuştu.
Türkiye'ye özgü bir düzenleme hazırlayacaklarını vurgulayan Katırcıoğlu, "Öyle bir alan ki her gün bir olay duyuyor ve yaşıyoruz. Tehdit, istismar, şiddet, terör örgütlerinin, LGBT'lilerin girişimleri, siber zorbalık, dijital bağımlılık, sanal otizm ve yapay zekanın getirdiği daha bir çok tehlike söz konusu. Hızlı ve Türkiye'ye en uygun bir çalışmayı mutabakatla hayata geçireceğiz" dedi.