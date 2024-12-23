Asgari ücrette son viraj! Kulislerde konuşulan zam oranları A Haber’de! | Uzmanı rakam verdi

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin: Asgari ücrette sona yaklaşıldı. 3 toplantı yapıldı geçtiğimiz hafta. Son 4. toplantıyla birlikte yeni asgari ücret belirlecek. Asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce belli kesimler hedeflenen enflasyon oranının ve asgari ücretteki artışın bu oranda olacağını ifade etmişlerdi.

Bu fahiş fiyat ya da kar hırsı amacıyla daha asgari zammı konuşurken etiket ve kira faşiyatlarını artıran fırsatçılarına fırsat vermemek içindi. Asgari ücreti IMF değil Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

İŞTE O RAKAMLAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geldiği nokta itibarı ile geniş marj verirsek 23 bin TL ile 24.500 TL arasında, biraz daha dar bir bant tahmininde de 23-24 bin TL arasında olması kuvvetle muhtemel.

Asgari ücretin tespit edilmesinde enflasyon oranlarına bakılmıyor. Kamudaki işçilerin memurların toplu sçözleşmesidne 6 aylık oransal zamlar var bir de enflasyonu aşması durumunda enflasyon farkları var. Ancak asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon doğrudan dikkate alınır diye bir husus yok.

Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme indeksleri, ücretlilerin genel durumuna bakılarak tespit edilir deniyor. Tabi masada asgari ücret tespit edilirken, enflasyon oranları, büyüme oranları ve iş gücü piyasalarındaki durum tüm bunlar etraflıca tartışılıp öyle belli oluyor.

3 ocak'ta aralık ayı TÜFE'si açıklanacak ancak o ülkemizde emeklilerin ve memurların aylıklarını belirleyen bir unsur olduğu için ve toplu sözlelmesiyle ve mevzuatla bağlı olduğu için 3 Ocak'ta ona bakılıyor.

Devlet bu konuda bakanlıklar kendi aralarında da iş birliği yapılıyor. 10 ocak'ta asgari ücretin ilk toplantısı yapılmıştı, 9 ocak'ta da Çalışma Bakanlığı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın katıldığı bir toplantı yapıldı. En az asgari ücret kadar önemliydi. Biraz önce bahsettiğini ulusal ve yerel tüm marketlerin temsilcileri oradaydı. Orada her iki bakan da asgari ücrete yapılacak bir artışı gerekçe göstererek ürün fiyatında artış yapackların gözünün yaşına bakılnayacağını ifade etmişlerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda biliyorsunuz TİSK var, TİSK Başkanı Akkol'un biraz daha emek tarafından baktğını söyleyebiliriz. 2022 ve 2023 yılında asgari ücrete sene başında yıllık artış yapılmış ama sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti "Yıl içinde ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni bir artış yapılır" demişti. Normalde hem 2022 hem de 2023'te ara zam yapılmış ve buna işverenler onay vermişti. Aslında çok nadirdi oy birliği ile asgari ücret tespiti yapıldığı. Bu anlamda işverenlerin bakış açısının, en azından masada olanların, ama işverenlerin emek tarafındna baktğını ifade edebilirim.