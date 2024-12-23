Asgari ücrette son viraj! Kulislerde konuşulan zam oranları A Haber'de! | Uzmanı rakam verdi
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret çalışmalarında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleme sürecinde 19 Aralık 2024'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 3. toplantının ardından, net bir rakam açıklanmadı. Bakan Vedat Işıkhan ise bugünkü açıklamasında Perşmbe veya Cuma günü komisyonun toplanacağını ve 2025 asgari ücretin bu hafta açıklanacağını duyurdu. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, asgari ücret toplantılarına katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zengin, A Haber'de kulislerde konuşulan rakamları açıkladı. İşte kulislerde konuşulan rakam ve haberin detayları...
2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, perşembe veya cuma günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET BU HAFTA BELLİ OLUYOR!
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısını bu hafta yapacağını belirten Işıkhan, Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını kaydetti.
UZMANI A HABER'DE RAKAM VERDİ!
Öte yandan asgari ücrete ilişkin zam tartışmaları sürerken A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Asgari ücret toplantılarına katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, programda rakam vererek önemli noktalara değindi.
Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin: Asgari ücrette sona yaklaşıldı. 3 toplantı yapıldı geçtiğimiz hafta. Son 4. toplantıyla birlikte yeni asgari ücret belirlecek. Asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce belli kesimler hedeflenen enflasyon oranının ve asgari ücretteki artışın bu oranda olacağını ifade etmişlerdi.
Bu fahiş fiyat ya da kar hırsı amacıyla daha asgari zammı konuşurken etiket ve kira faşiyatlarını artıran fırsatçılarına fırsat vermemek içindi. Asgari ücreti IMF değil Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
İŞTE O RAKAMLAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geldiği nokta itibarı ile geniş marj verirsek 23 bin TL ile 24.500 TL arasında, biraz daha dar bir bant tahmininde de 23-24 bin TL arasında olması kuvvetle muhtemel.
Asgari ücretin tespit edilmesinde enflasyon oranlarına bakılmıyor. Kamudaki işçilerin memurların toplu sçözleşmesidne 6 aylık oransal zamlar var bir de enflasyonu aşması durumunda enflasyon farkları var. Ancak asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon doğrudan dikkate alınır diye bir husus yok.
Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme indeksleri, ücretlilerin genel durumuna bakılarak tespit edilir deniyor. Tabi masada asgari ücret tespit edilirken, enflasyon oranları, büyüme oranları ve iş gücü piyasalarındaki durum tüm bunlar etraflıca tartışılıp öyle belli oluyor.
3 ocak'ta aralık ayı TÜFE'si açıklanacak ancak o ülkemizde emeklilerin ve memurların aylıklarını belirleyen bir unsur olduğu için ve toplu sözlelmesiyle ve mevzuatla bağlı olduğu için 3 Ocak'ta ona bakılıyor.
Devlet bu konuda bakanlıklar kendi aralarında da iş birliği yapılıyor. 10 ocak'ta asgari ücretin ilk toplantısı yapılmıştı, 9 ocak'ta da Çalışma Bakanlığı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın katıldığı bir toplantı yapıldı. En az asgari ücret kadar önemliydi. Biraz önce bahsettiğini ulusal ve yerel tüm marketlerin temsilcileri oradaydı. Orada her iki bakan da asgari ücrete yapılacak bir artışı gerekçe göstererek ürün fiyatında artış yapackların gözünün yaşına bakılnayacağını ifade etmişlerdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda biliyorsunuz TİSK var, TİSK Başkanı Akkol'un biraz daha emek tarafından baktğını söyleyebiliriz. 2022 ve 2023 yılında asgari ücrete sene başında yıllık artış yapılmış ama sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti "Yıl içinde ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni bir artış yapılır" demişti. Normalde hem 2022 hem de 2023'te ara zam yapılmış ve buna işverenler onay vermişti. Aslında çok nadirdi oy birliği ile asgari ücret tespiti yapıldığı. Bu anlamda işverenlerin bakış açısının, en azından masada olanların, ama işverenlerin emek tarafındna baktğını ifade edebilirim.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Tabi asgari ücret çok daha yüksek olmalı. Eskiden asgari ücret bu kadar konuşluyor muy? Şunu demek sitediniz aslıdna, 2015'e kadar Türkiye'de asgari ücretle ilgili yoğun gündem yoktu. Ekonomi iyidi, dünyada genel bir iyileşme vardı.
AK PARTİ HALKLA OLAN BİR PARTİ
Tabi dar gelirli insanların çok daha iyi koşullarda yaşması lazım. Mıuhalefet meselesi de konuşuldu. İster ekonom, ister asgari ücret meselesinde ister Suriye mesleesidne muhalefet bakarak hiza belirleyen bir parti değilkiz. AK Parti soakkata olan bir parti ve halkla beraber olan bir parti. AK Parti halkı anlamada halka kulak vermede başarısız olsa 23. bütçesini yapar mı?
MUHALEFET KAYSERİ'YE DENİZ GETİRMEKTEN BAHSEDİYOR
Gönül ister ki çok daha iyi ücretler olsun. Gelecek sana çok daha iyi ücretler olacak. Vatandaşlarımızı hayat pahalılığına, zamlara ezdirmeyeceğiz. Muhalefet Kayseri'ye deniz getirmekten, mazotu 1 TL'ye getirmekten bahsediyorlar.
Türkiye'de biliyorsunuz çok konuşuluyor ve bu konular çok hasass. Bir kez daha belirtmek lazım, vatandaşlarmızı hayat pahalılığı e zamlar karşısında korumak lazım. Türkiye eknomisini büyütmek lazım. Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması lazım, bunun yolu da başta bilişim olmak üzere daha yeni sektörlerde daha hızlı yol alması. Türkiye'de pek çok sektörde nitelikli iş gücü açığı var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? TCDD Doğu Ekspresi sefer saatleri ve güzergahı
- TDK 2024 yılının kelimesi ne oldu? Kalabalık yalnızlık ne demek, ne anlama geliyor?
- Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş
- GBB 1.000 Konut başvuru ekranı | Gaziantep GBB konut başvurusu nasıl başvuru yapılır? 2+1-3+1 daire...
- Kredi kartı olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi: Artık yasak
- Stres seviyenizi dize getirecek formül! Anında antidepresan etkisi yapacak besinler
- Gardiyan alımı son durum nedir? İnfaz Koruma Memuru alımı bu yıl olacak mı, ne zaman?
- MEB personel alımı başvuru tarihleri 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı 19 farklı alanda 50 uzman yardımcısı alımı şartları neler?
- O ilimiz listeye girdi: 2025'te influencer akımına uğrayacaklar! İşte Dünyanın en Instagramlık şehirleri...
- 1800 prim günü şartları oluştu! 42 43 45 47 yaşında erken emeklilik formülü: 2008 öncesi ve sonrasına...
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?
- İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek