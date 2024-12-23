Turistik Doğu Ekspresi’nde yılın ilk seferi! Eşsiz bir deneyim ve manzara şöleni sunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen "2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni"nde yaptığı konuşmada, ilk seferine 1949'da başlayan Doğu Ekspresi'nin hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının izinde olduğunu söyledi.

26 SAATLİK MACERA

Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece bir tren yolculuğu olmadığına işaret eden Uraloğlu, "Ekspresimiz aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan zaman yolculuğudur. Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında 75 yıldır 1360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamlıyor." diye konuştu.

Uraloğlu, dünyanın en güzel tren rotalarından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019'da yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduklarını anımsatarak, ekspresin, konforlu bir şekilde Türkiye'nin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel araçlarından biri olarak yol aldığını anlattı.

Tren seferinin, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, "2019'da ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Ekspresin bugün başlayan yeni sezonunda da 60 sefer gerçekleştireceğiz, yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz. Trenimiz, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacak." değerlendirmesinde bulundu.