Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte en çok kazandıran endeks

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,01 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.731,51 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.