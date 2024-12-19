Asgari ücrette kritik toplantı! Kulislerde konuşulan rakam | İşte olası zam senaryoları
Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. 2025 asgari ücret ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamalarının ardından asgari ücretin en az 23 bin TL en fazla 25 bin TL ekseninde gerçekleşebileceği iddia ediliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 6.6 milyon asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca çalışanın alacağı zammı görüşmek için bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı çağrısı hükümet kanadından gelirken, masada zam konusunda pazarlık müzakerelerinin başlaması bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığına gerçekleştirilecek toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetleri edecek.
Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık etmesi bekleniyor. Pazartesi günü gerçekleştirilen ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşmıştı. Enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti ele alınmıştı. Taraflar toplantıda asgari ücret zammına ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmemişti.
MASAYA RAKAM GELECEK Mİ?
Gerçekleştirilecek üçüncü toplantıda tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Sabah'a yaptığı açıklamada toplantı çağrısının hükümet kanadından geldiğini belirterek, "Bu toplantıda hükümetin bir rakam telafuz etmesini beklemiyoruz. İşveren ve işçi kanadının zam konusundaki rakamsal bazda düşüncesini öğrenmek isteyebilirler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğer bize bir rakam söylenmez, masaya getirilmezse, biz de bir rakam telafuz etmeyi düşünmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?
Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında nihai rakam çıkmasa da hükümet kanadı, taraflardan aldığı bilgiler ışığında çalışmalarını olgunlaştıracak. Yakın zamana kadar asgari ücrete yüzde 35 zam oranı ve 23 bin TL maaş seviyesinde artış dile getirilirken, son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği ifade ediliyor.
Bakanların çalıştıkları alternatifli zam oranlarını Erdoğan'a sundukları dile getiriliyor. Erdoğan'ın istihdam başta olmak üzere çalışma hayatına olumlu-olumsuz etkilerini de dikkate alarak zam oranlarını netleştirmesi bekleniyor. Kulislerde Erdoğan'ın yüzde 45-47 enflasyon oranlarını dikkate alarak asgari ücreti 25 bin TL'ye kadar çıkarabileceği konuşuluyor. Asgari ücrette alt tabanın 23 bin TL, üst tavanın ise 25 bin TL olabileceği dile getiriliyor.
2024 yılında uygulanan mevcut asgari ücret, net olarak 17 bin 2 lira seviyesinde. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 TL.
YENİ ASGARİ ÜCRETE NASIL KARAR VERİLECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MAAŞLAR HANGİ SEVİYEDE?
Türkiye'de çalışanlardan kaç kişinin hangi seviyede maaş aldığı da SGK'ya bildirilen kayıtlar doğrultusunda netleşti. Buna göre; Çalışanların yüzde 40'ı yani 6.6 milyon kişi asgari ücret üzerinden maaş alıyor. 5.8 milyon kişi ise asgari ücretin 1 ila 2 katı, 2.1 milyon kişi de 2 ila 3 katı üzerinden ücret alıyor.
Ayrıca gelir ve damga vergisi istisnası nedeniyle 4 milyon memur da asgari ücret artışını heyecanla bekleyen milyonların içinde yer alıyor.
Olası zam senaryolarına göre 2025 yılı asgari ücret rakamları özetle şöyle:
Yüzde 21 zam; 20.570 TL
Yüzde 25 zam; 21.252 TL
Yüzde 30 zam; 22.102 TL
Yüzde 33.3 zam; 22.672 TL
Yüzde 33.7 zam; 22.731 TL
Yüzde 34.1 zam; 22.799 TL
Yüzde 35 zam; 22 bin 502 TL
Yüzde 40 zam; 23.802 TL
Yüzde; 41.5 zam; 24.000 TL
Yüzde 45 zam; 24.652 TL
Yüzde 50 zam; 25.503 TL
5 YILDA YÜZDE 741 ARTTI
Geçmiş yıllarda yüksek zam oranlarıyla dikkat çekici seviyelere ulaşan asgari ücret özetle şöyle:
2022 Ocak; yüzde 50,5 zam, 4.235 TL maaş
2022 Temmuz yüzde 29 zam, 5.500 TL maaş
2023 Ocak yüzde 54,6 zam; 8.506 TL maaş
2023 Temmuz yüzde 34 zam; 11.402 TL maaş
2024 Ocak yüzde 49 zam; 17.002 TL maaş
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