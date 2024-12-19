Asgari ücrette kritik toplantı! Kulislerde konuşulan rakam | İşte olası zam senaryoları



Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor (AHABER ARŞİV)

Bakanların çalıştıkları alternatifli zam oranlarını Erdoğan'a sundukları dile getiriliyor. Erdoğan'ın istihdam başta olmak üzere çalışma hayatına olumlu-olumsuz etkilerini de dikkate alarak zam oranlarını netleştirmesi bekleniyor. Kulislerde Erdoğan'ın yüzde 45-47 enflasyon oranlarını dikkate alarak asgari ücreti 25 bin TL'ye kadar çıkarabileceği konuşuluyor. Asgari ücrette alt tabanın 23 bin TL, üst tavanın ise 25 bin TL olabileceği dile getiriliyor.

2024 yılında uygulanan mevcut asgari ücret, net olarak 17 bin 2 lira seviyesinde. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 TL.