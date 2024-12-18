Türkiye-Katar doğal gaz projesi yeniden masada! Merkez ülke olacak
Esad yönetiminin çökmesiyle birlikte 2009'da rafa kaldırılan Türkiye-Katar Doğal Gaz Boru Hattı projesi yeniden gündeme geldi. Rusya'ya oluşan enerji bağımlılığına alternatif arayan Avrupa da projeyi desteklerken, Türkiye Katar'dan yola çıkacak gazı Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan gazla birleştirerek Avrupa'ya satabilecek. Proje gerçekleşirse Türkiye doğal gazda merkez ülke olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.
2009 yılında gündeme gelen Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı projesine dönemin Suriye Devlet Başkanı Esad'ın karşı çıktığı iddia edilirken, Esad'ın devrilmesinin ardından proje yeniden gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hat ile ilgili olarak "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var." ifadelerini kullandı.
ADIM ADIM ENERJİ MERKEZLİĞİNE
Doğalgaz merkezi olmak için harekete geçen Türkiye, bu doğrultuda önemli adımlar atarken; Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan yerli Karadeniz gazı da Avrupa'ya ulaştırarak doğal gazda merkez ülke hedefine yaklaşmayı öngörüyor. Bu kapsamda da yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da gaz kaynaklarının çeşitlendirmek büyük önem taşıyor.
AVRUPA ALTERNATİF ARIYOR
Katar ile Türkiye arasında yapılacak olası projenin en önemli ayaklarından biri de Avrupa olacak. Rusya'ya olan gaz bağımlılığını kırmak isteyen AB de Türkiye-Katar doğal gaz hattı projesine sıcak bakıyor. Geçtiğimiz dönemde yaşanan enerji krizinin tekrarlanmasını istemeyen Avrupa'nın da alternatif arayışında olduğu bilinirken; yaşanan son gelişmelerin Avrupa'nın Katar-Türkiye boru hattı gibi girişimlere yeşil ışık yakmasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.
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