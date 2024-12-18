Türkiye-Katar doğal gaz projesi yeniden masada! Merkez ülke olacak

2009 yılında gündeme gelen Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı projesine dönemin Suriye Devlet Başkanı Esad'ın karşı çıktığı iddia edilirken, Esad'ın devrilmesinin ardından proje yeniden gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hat ile ilgili olarak "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var." ifadelerini kullandı.