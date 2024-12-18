2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan son rakam
Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü yeni asgari ücrette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamalarının ardından asgari ücretin en az 23 bin TL en fazla 25 bin lira ekseninde gerçekleşebileceği konuşuluyor.
Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu Perşembe günü yeniden toplanıyor. Toplantı çağrısı hükümet kanadından gelirken, masada zam konusunda pazarlık müzakerelerinin başlaması bekleniyor.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığına gerçekleştirilecek toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetleri edecek. Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık etmesi bekleniyor. Pazartesi günü gerçekleştirilen ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşmıştı. Enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti ele alınmıştı. Taraflar toplantıda asgari ücret zammına ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmemişti.
TARAFLAR MASAYA RAKAM GETİRECEK Mİ?
Gerçekleştirilecek üçüncü toplantıda tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Sabah'a yaptığı açıklamada toplantı çağrısının hükümet kanadından geldiğini belirterek, "Bu toplantıda hükümetin bir rakam telafuz etmesini beklemiyoruz. İşveren ve işçi kanadının zam konusundaki rakamsal bazda düşüncesini öğrenmek isteyebilirler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğer bize bir rakam söylenmez, masaya getirilmezse, biz de bir rakam telafuz etmeyi düşünmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.
Perşembe günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında nihai rakam çıkmasa da hükümet kanadı, taraflardan aldığı bilgiler ışığında çalışmalarını olgunlaştıracak. Yakın zamana kadar asgari ücrete yüzde 35 zam oranı ve 23 bin TL maaş seviyesinde artış dile getirilirken, son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği ifade ediliyor.
Bakanların çalıştıkları alternatifli zam oranlarını Erdoğan'a sundukları dile getiriliyor. Erdoğan'ın istihdam başta olmak üzere çalışma hayatına olumlu-olumsuz etkilerini de dikkate alarak zam oranlarını netleştirmesi bekleniyor. Kulislerde Erdoğan'ın yüzde 45-47 enflasyon oranlarını dikkate alarak asgari ücreti 25 bin TL'ye kadar çıkarabileceği konuşuluyor. Asgari ücrette alt tabanın 23 bin TL, üst tavanın ise 25 bin TL olabileceği dile getiriliyor.
AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLANABİLİR
Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Çarşamba günü AK Parti Grup toplantısında asgari ücret zammına ilişkin oranı açıklayabileceği konuşuluyor.
NE DEMİŞLERDİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün "Yüzyılın Emektarları" programında asgari ücret ve emekli maaşı zammına ilişkin olarak "Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." değerlendirmesini yapmıştı.
15 ÜYE VE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümeti temsilen 5'er üyeden 15 kişi yer alıyor. İşçi tarafını Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu, işvereni Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu temsil ediyor. Türkiye heyetinde dört asgari ücretli işçi de yer alıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.