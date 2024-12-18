Milyonların gözü yeni asgari ücrette (A HABER ARŞİV)



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.

Perşembe günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında nihai rakam çıkmasa da hükümet kanadı, taraflardan aldığı bilgiler ışığında çalışmalarını olgunlaştıracak. Yakın zamana kadar asgari ücrete yüzde 35 zam oranı ve 23 bin TL maaş seviyesinde artış dile getirilirken, son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği ifade ediliyor.



Bakanların çalıştıkları alternatifli zam oranlarını Erdoğan'a sundukları dile getiriliyor. Erdoğan'ın istihdam başta olmak üzere çalışma hayatına olumlu-olumsuz etkilerini de dikkate alarak zam oranlarını netleştirmesi bekleniyor. Kulislerde Erdoğan'ın yüzde 45-47 enflasyon oranlarını dikkate alarak asgari ücreti 25 bin TL'ye kadar çıkarabileceği konuşuluyor. Asgari ücrette alt tabanın 23 bin TL, üst tavanın ise 25 bin TL olabileceği dile getiriliyor.