2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni yılla birlikte bedelli askerlik üretine yapılan zam oranları, vatandaşların merak konusu oldu. Asker adayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan duyuruya göre 2025 yılı bedelli askerlik üretini yatıracaklar. İşte yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili detaylar…

Bedelli Askerlik Ücreti (AA)

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

Bedelli askerlik üretleri, memur maaş katsayısındaki artışa göre hesaplanıyor. 2024 Temmuz ayı zammı ile birlikte memurlara yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı. Bu oran ile birlikte bedelli askerlik ücreti 217.871 TL'ye yükselmişti.

Bedelli askerlik ücretleri 2025 Ocak ayı zammı ile birlikte bedelli askerlik ücretlerinde de artış yaşanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranları esas alınarak bedelli askerlik ücretleri yeniden belirlenecek. 2025 yılı bedelli askerlik ücretinin ise 242.555 TL olması bekleniyor.

Bedelli Askerlik Ücreti (AA)

Bedelli askerlik başvuruları askerlik şubelerinden ve e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapıldıktan sonra ödeme süreçleri yer alıyor. Başvuru şartlarını taşıyan asker adayları ödemeleri peşin olarak Ziraat Bankası, VakıfBank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlık ya da Malmüdürlüklerine T.C. kimlik numaları ile beyan ederek yatırabilirler.