KKTC’den gelen eşyalara AB ülkesi vergisi

Yurt dışından alınan ürün kargo masrafları dahil 30 euroyu aşarsa vergi uygulanacak (A Haber arşiv)

AŞAN TUTAR İÇİN EKSTRA HİZMET ALINACAK, MALİYET YÜKSELECEK

Düzenlemeyle birlikte yurt dışı e-ticaret siteleri üzerinden sipariş edilen ürünün fiyatına ek olarak kargo masrafları da eklenecek ve 30 euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.

Örnek vermek gerekirse, yurt dışında faaliyet gösteren A sitesinden değeri 29 Euro olan kalem alındı. Kalemin Türkiye'ye gelmesi için kargo ücreti 2 Euro oldu. Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 31 Euro olarak ibraz edileceği için 30 euroluk alışveriş limiti de aşıldığından gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek. Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti geçtiğimiz Ağustos ayında 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü.

TEMSİLCİ TAKİP EDECEK

Kanun maddesinde belirtilene göre, 30 euroyu aşan 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor.

Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

30 KİLOGRAM KURALI VAR

Alınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.