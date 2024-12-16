ECB’den daha fazla faiz indirimi sinyalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ocakta daha fazla faiz indirimi sinyali verdi. Lagarde'ın, Litvanya'nın avroya geçişinin 10. yıl dönümü münasebetiyle başkent Vilnius'ta Litvanya Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Küresel Jeopolitik Değişimler Ortasında Dayanıklılık Sütunları" konulu Yıllık Ekonomi Konferansı'nda yaptığı konuşma, ECB'nin internet sitesinde yayımlandı.



Değişen ortamın, ECB'nin mevcut politika duruşu ve bunun gelecekteki yönelimiyle ilgili kararlar almaya ittiğini belirten Lagarde, "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Christine Lagarde, dezenflasyon sürecinin "doğru yolda" olduğunu savunurken, buna karşın, ekonomik büyümeye yönelik risklerin arttığını da dile getirdi.



ECB'nin geleceğe yönelik politika işaretleri iletişiminde daha önce "politika faizlerini gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız" dediğini hatırlatan Lagarde, "Bu eğilim, gerçekleşen enflasyonun yüksek olduğu ve gelecekteki enflasyona ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda gerekliydi. Ancak bu önyargı artık gelişen makroekonomik ortamı, enflasyona ilişkin görünümümüzü ya da bu konudaki risk dengesini yansıtmamaktadır." görüşünü paylaştı.



ECB Başkanı Lagarde, dezenflasyon sürecinin yolunda gitmesi ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler nedeniyle bankanın iletişimindeki bu eğilimin artık gerekli olmadığını vurgulayarak, "Bu hususlar geçen hafta Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen para politikası açıklamasına da yansımıştır. Artık 'yeterince kısıtlayıcı' bir politika hedeflemiyoruz, bunun yerine 'uygun' bir politika duruşu sergilemeyi amaçlıyoruz." dedi.



ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten yüzde 3'e indirmişti. ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı 30 Ocak'ta yapılacak.

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