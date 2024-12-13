Google’a rekor ceza! Rekabet Kurumu affetmedi

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 2,6 milyar TL'lik idari para cezası kesildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Google hakkında başlatılan soruşturma kapsamında cezanın uygulandığı bildirildi.

Rekabet Kurulu, Google hakkındaki soruşturmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi uyarınca açıldığını bildirmişti (AA)

İşte Rekabet Kurulu'ndan yapılan o açıklama

Rekabet Kurulunun (Kurul), 18.05.2023 tarihli ve 23-23/432-M sayılı kararı uyarınca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlük (Google) tarafından çevrim içi görüntülü reklamcılık ve çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Google hakkında başlattığı soruşturma sonuçlanmıştır.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Google'ın, sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu "YouTube" envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (demand side platforms-DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelenmiştir. Bu iddia bakımından Google, Kurula rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla taahhüt sunmuştur. Sunulan taahhüt, Nitelikli YouTube DSP'leri olarak tanımlanan üçüncü taraf DSP'lerin YouTube envanterine erişimini garanti etmektedir. Bu taahhüt Kurulun 03.05.2024 tarihli ve 24-21/486-207 sayılı kararı ile kabul edilerek anılan iddialar bakımından soruşturma süreci sonlandırılmıştır.

Ayrıca, Google'ın dikey bütünleşik bir yapıda faaliyet gösterdiği çevrim içi reklam teknolojisi hizmetleri tedarik zincirinde çeşitli davranışlarla kendi ürün/hizmetlerini kayırdığı, bu çerçevede; GOOGLE'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma talebini kendi arz tarafı platformlarına (supply side platforms-SSP) yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP hizmetini (AdX) kayırdığı iddiaları da soruşturma kapsamında incelenmiştir. Bu doğrultuda, GOOGLE'ın DSP ve yayıncı reklam sunucusu pazarlarındaki söz konusu faaliyetlerinin SSP hizmetleri pazarındaki rekabet üzerindeki etkileri ele alınmıştır.