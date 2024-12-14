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Tayland menşeli kauçuk iplik ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 09:33
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Tayland menşeli kauçuk iplik ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Tayland menşeli 'vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler' ürün grubunun ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Tayland menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi. Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 4,37 ve yüzde 8,75'i oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına devam edilecek.

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