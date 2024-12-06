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Resmen açıklandı! Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.12.2024 20:01
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Resmen açıklandı! Türkiye’nin CDS’i 250 baz puanın altına düştü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü. Söz konusu gelişmeler yabancı ilgisinin Türk lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, bu adımlar meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

Buna göre, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yaparken, izlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik veriler de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

Özellikle ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.

Söz konusu gelişmeler yabancı ilgisinin Türk lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i haftanın son işlem gününde 249,8'e indi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.

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