Asgari ücrette denge vurgusu! Cevdet Yılmaz’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz milyonların merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.

KONUM PAYLAŞIMINA ÜCRET Mİ GELİYOR?



Sosyal medyadaki iddialara yönelik konuşan Cevdet Yılmaz "Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgili yok. Böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

"TÜRKİYE SİYASİ ÇÖZÜMDEN YANA"

Bölgede yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Suriye'de yeniden şekillenen harita ile siyasi çözüm fırsatı ötelendi mi, yoksa bu kriz Esad rejimini yeni dinamiklerle masaya mı yönlendirir?

"Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir tutum ortaya koyuyor. Türkiye, her zaman siyasi çözümden yana. Bu konuda da her türlü uluslararası çabayı gösteriyoruz."

TEL RIFAT SMO'NUN KONTROLÜNDE

Bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanma olasılığını ya da Türkiye'ye dönük bir saldırı olasılığını görüyor musunuz?

"Türkiye, terör konusundaki çabasını her nerede olursa olsun sürdürecektir. Türkiye'ye yönelik risklerin azalması açısından önemli."

TÜRKİYE'YE YENİ BİR GÖÇ DALGASI OLASILIĞI VAR MI?

"Bize yönelik olabilecek hususlar konusunda tüm kurumlarımız tedbirlerini geliştiriyor. Riskler olabilir mi, elbette ki var. Türkiye'dekilerin önemli bir bölümü Halepli."

"KİLİT TAMAMEN KAPANDI"

Pençe Kilit operasyonunda kilidin kapatıldığı açıklandı. Irak sınırının tamamında terör örgütünden arındırılmış bir güvenli alan da oluşturuldu. PKK terör örgütü ile mücadelede bu yeni aşamayı nasıl değerlendirirsiniz?

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve diğer unsurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır süren operasyonlarımız sonucu önemli gelişmeler yaşandı. Bu kilidin kapanması neden önemli, çünkü çok zor bir coğrafya. Bu yüzden bunu sağlamak çok kıymetli."

BAHÇELİNİN ÖCALAN ÇIKIŞI RASTGELE DEĞİL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı siyasetin önemli bir gündem maddesi, siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Bahçeli, çok önemli siyaset ve devlet adamı. Ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri analiz ederek bir tutum geliştiriyor. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu çıkışlar rastgele olan bir çıkışlar değil, gelişmelerle bağlantılı. 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' diyen bir tutum görüyorum Devlet Bahçeli'de. Buradaki büyük resim, terörsüz bir Türkiye'dir."

KAYYUM ATAMALARI

Cevdet Yılmaz kayyum atamalarını da değerlendirirken "Bu konulara prensiplerden bakmak lazım. Demokrasi ve terör iç içe geçmesi söz konusu olamaz. Burada geçici bir tedbir uygulanmaktadır. Terör olmayınca kayyum tartışması zaten olmayacaktır." dedi.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ

Yılmaz konuya ilişkin "Normalde baktığımızda özellikle uluslararası düzeyde baktığımızda, cezaevimimizde bulunan suçlular pek az da değil. Cezasızlık algısı oluşturan hadiseler nelerse, Adalet Bakanlığımız çalışma yürütmekte." dedi.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Cevdet Yılmaz "Tarih tam olarak net değil. Netleşince ilan edilecektir. Ama sürecimiz ilçelerden, illere hız ilerleyecektir. Biz her zaman deriz ki, AK Parti'nin rotasını millet çizer. O yüzden bu süreci çok önemsiyoruz. Halkımızın, talepleri doğrultusunda bir değişim sürecine gireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kongredeki konuşmasının oldukça önemli olacağını ve dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Değişimin ihtiyacı neredeyse, ne gerektiriyorsa yapılacaktır." dedi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK"

Yılmaz "Geçen haziran ayından bu yana dezenflasyon sürecine girdik. Haziran'dan bu yana enflasyon 28,4 puan düştü. Nokta atış bazen hedefler tutmuyor olabilir, ancak burada önemli olan gittiğimiz yoldur. Türkiye önümüzdeki dönemde de dezenflasyon sürecine devam edecektir. Kamuda ve özel sektörde verimliliği artıracak çözümlerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜMEYİ DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE DAHA NET GÖRECEĞİZ"

Ekonomik verileri de yorumlayan Yılmaz "Üçüncü çeyrek verileri açıklandı. 17 çeyrektir büyümemiz devam ediyor. İkinci çeyrekte beklentimizin altında bir büyüme oldu. Dördüncü çeyrekte de büyüme sürecimizin devam etmesini bekliyoruz. Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini devam ettiriyor. Dördüncü çeyrekte verisinde daha net de görmüş olacağız. Ancak her durumda Türkiye ekonomisi dinamizmini koruyor. Enflasyonu düşürme çabası içinde büyümeyle ilgili bazı durumlar yaşanabilir. Mevsimler inişler, çıkışlar olabilir." dedi.

ASGARİ ÜCRETTE DENGE VURGUSU

Cevdet Yılmaz asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yılmaz ayrıca "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır." ifadelerini kullandı.