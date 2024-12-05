Konum paylaşan esnafa vergi geliyor iddiasına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve bazı yasalarda yapılan değişikliklerle ilgili olarak internet ve mobil uygulamalar üzerinden konum paylaşan ticari işletmeler ile bu hizmeti sağlayan platformlardan izin bedeli talep edileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Bu iddialara yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Esnafa ücret yüklenmesi tamamen gerçek dışıdır, esnafla ilgili bir durum söz konusu değil." şeklinde açıklama yaptı. Çevre Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaparken iddialar yalanlandı.
İnternet ve telefon üzerinden harita tabanlı adres bilgisi yani konum paylaşan esnafların, yeni düzenlemelerle birlikte ücret ödemek zorunda kalabileceği iddia edildi.
"KONUM PAYLAŞMA ÜCRETLİ OLACAK" İDDİASI
İşletmelerle bu hizmeti sağlayan platformlar, yıllık 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında değişen izin bedelleri ödeyeceği ve ayrıca izinsiz konum paylaşımı yapanlara belirlenen bedelin iki katı kadar para cezası uygulanacağı belirtildi.
"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konum paylaşan esnafa ücret geliyor" şeklindeki iddialara karşılık verdi. Yılmaz, bu iddiaların "tamamen gerçek dışı" olduğunu ve esnaflarla ilgisi olmadığını belirtti.
ÇEVRE BAKANLIĞI: ESNAFI KAPSAMAMAKTADIR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün bazı medya organlarında "Esnafa Konum Vergisi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur.
Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir. "