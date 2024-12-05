Konum paylaşan esnafa vergi geliyor iddiasına yalanlama: Tamamen gerçek dışı

İnternet ve telefon üzerinden harita tabanlı adres bilgisi yani konum paylaşan esnafların, yeni düzenlemelerle birlikte ücret ödemek zorunda kalabileceği iddia edildi.

"KONUM PAYLAŞMA ÜCRETLİ OLACAK" İDDİASI

İşletmelerle bu hizmeti sağlayan platformlar, yıllık 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında değişen izin bedelleri ödeyeceği ve ayrıca izinsiz konum paylaşımı yapanlara belirlenen bedelin iki katı kadar para cezası uygulanacağı belirtildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konum paylaşan esnafa ücret geliyor" şeklindeki iddialara karşılık verdi. Yılmaz, bu iddiaların "tamamen gerçek dışı" olduğunu ve esnaflarla ilgisi olmadığını belirtti.

ÇEVRE BAKANLIĞI: ESNAFI KAPSAMAMAKTADIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı medya organlarında "Esnafa Konum Vergisi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir. "