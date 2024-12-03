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İşte Kasım ayı enflasyonu! TÜİK verileri duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 09:17 Güncelleme: 03.12.2024 10:04
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İşte Kasım ayı enflasyonu! TÜİK verileri duyurdu

Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK enflasyon verilerini bugün açıklayacak (AA)TÜİK enflasyon verilerini bugün açıklayacak (AA)

Enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Son anketlere göre kasım ayı enflasyonu yüzde 1,98 olacak (AA)Son anketlere göre kasım ayı enflasyonu yüzde 1,98 olacak (AA)

NE OLMUŞTU?

TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

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