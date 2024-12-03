Altın fiyatları dalgalanıyor: 3 Aralık 2024 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Güne 2.642 TL seviyesinden başlayan ons altın, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ve ekonomik verilere bağlı olarak dalgalanıyor. Fed'in bu ay içinde 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentiler güçlenirken, altın fiyatları bu gelişmelere paralel hareket ediyor.

New York Fed Başkanı John Williams, "nötr politika" duruşuna geçişin sinyalini verirken, Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise faiz indirimine destek verdiğini belirtti. Bu açıklamalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Güncel Altın Fiyatları

Türkiye'de yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın 2.950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.946 lira seviyesinde fiyatlanıyor. Cumhuriyet altını 19.708 liradan alıcı bulurken, ons altın bazlı fiyat değişimlerine bağlı olarak altın türleri arasındaki farklılıklar sürüyor.

Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Gram Altın: 2. 960 TL

22 Ayar Bilezik: 2.763 TL

Altın (ONS): 2.649 TL

Altın ($/kg): 84.757 TL

Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Altın (Euro/kg): 89.034 TL

Cumhuriyet Altını: 19.732 TL

Yarım Altın: 9.904 TL

Çeyrek Altın: 4.953 TL

Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Reşat Altını: 19.764 TL

Kulplu Reşat Altını: 19.762 TL

22 Ayar Altın TL/Gr: 2.889 TL

18 Ayar Altın TL/Gr: 2.159 TL

14 Ayar Altın TL/Gr: 2. 466 TL

Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Kapalicarsi Ziynet 2.5: 48.792 TL

Kapalı Çarşı Beşli Altın: 99.146 TL

Gremse Altın: 49.122 TL

Altın Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Ata Altın: 20.310 TL

Tam Altın: 19.588 TL

Külçe Altın ($): 86.650 TL