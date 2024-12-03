Altın fiyatları dalgalanıyor: 3 Aralık 2024 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın piyasaları, küresel gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Aralık 2024 güncel altın fiyatları…
Güne 2.642 TL seviyesinden başlayan ons altın, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ve ekonomik verilere bağlı olarak dalgalanıyor. Fed'in bu ay içinde 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentiler güçlenirken, altın fiyatları bu gelişmelere paralel hareket ediyor.
New York Fed Başkanı John Williams, "nötr politika" duruşuna geçişin sinyalini verirken, Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise faiz indirimine destek verdiğini belirtti. Bu açıklamalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Güncel Altın Fiyatları
Türkiye'de yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın 2.950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.946 lira seviyesinde fiyatlanıyor. Cumhuriyet altını 19.708 liradan alıcı bulurken, ons altın bazlı fiyat değişimlerine bağlı olarak altın türleri arasındaki farklılıklar sürüyor.
Gram Altın: 2. 960 TL
22 Ayar Bilezik: 2.763 TL
Altın (ONS): 2.649 TL
Altın ($/kg): 84.757 TL
Altın (Euro/kg): 89.034 TL
Cumhuriyet Altını: 19.732 TL
Yarım Altın: 9.904 TL
Çeyrek Altın: 4.953 TL
Reşat Altını: 19.764 TL
Kulplu Reşat Altını: 19.762 TL
22 Ayar Altın TL/Gr: 2.889 TL
18 Ayar Altın TL/Gr: 2.159 TL
14 Ayar Altın TL/Gr: 2. 466 TL
Kapalicarsi Ziynet 2.5: 48.792 TL
Kapalı Çarşı Beşli Altın: 99.146 TL
Gremse Altın: 49.122 TL
Ata Altın: 20.310 TL
Tam Altın: 19.588 TL
Külçe Altın ($): 86.650 TL