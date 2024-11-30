Ziraat Bankası ve Akbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru ekranı açıldı
Yılbaşı öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, uygun faizli kredi veren bankaları araştırıyor. Ziraat Bankası ve Akbank, tüketicilerin artan finansman ihtiyaçlarını karşılamak için cazip ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurdu. Ziraat Bankası ve Akbank’ın 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru ekranı açıldı. İşte ihtiyaç kredileri faiz oranları…
Her iki bankanın kredi kampanyaları, bireysel müşterilere yönelik sunduğu kredi başvuru süreci oldukça kolay. Ziraat Bankası ve Akbank'ın internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama araçları sayesinde, ihtiyacınıza ve ödeme gücünüze en uygun kredi planını belirleyebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunu şubelerden, mobil uygulama üzerinden veya internet bankacılığı aracılığıyla yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası ve Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
Ziraat Bankası, uzun vadeli ödeme imkanıyla daha düşük taksit seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Ziraat Bankası, tüketici kredisi kategorisinde %4,54 faiz oranıyla 100.000 TL tutarında bir kredi fırsatı sunuyor. 36 aya varan vade seçenekleri ile tüketicilere esnek ödeme imkanı sağlıyor. 36 ay vadeli 100 bin TL kredinin aylık taksit ödeme tutarı ise 6.759,80 TL'ye denk geliyor.
Akbank, kredi ihtiyaç sahiplerine 24 aya varan 100.000 TL'lik kredi imkanı sunuyor. %4,03 faiz oranıyla 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ise 7.416,50 TL'ye denk geliyor.