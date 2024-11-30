Ziraat Bankası ve Akbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru ekranı açıldı

Her iki bankanın kredi kampanyaları, bireysel müşterilere yönelik sunduğu kredi başvuru süreci oldukça kolay. Ziraat Bankası ve Akbank'ın internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama araçları sayesinde, ihtiyacınıza ve ödeme gücünüze en uygun kredi planını belirleyebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunu şubelerden, mobil uygulama üzerinden veya internet bankacılığı aracılığıyla yapabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi (A Haber)

Ziraat Bankası ve Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Ziraat Bankası, uzun vadeli ödeme imkanıyla daha düşük taksit seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Ziraat Bankası, tüketici kredisi kategorisinde %4,54 faiz oranıyla 100.000 TL tutarında bir kredi fırsatı sunuyor. 36 aya varan vade seçenekleri ile tüketicilere esnek ödeme imkanı sağlıyor. 36 ay vadeli 100 bin TL kredinin aylık taksit ödeme tutarı ise 6.759,80 TL'ye denk geliyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank, kredi ihtiyaç sahiplerine 24 aya varan 100.000 TL'lik kredi imkanı sunuyor. %4,03 faiz oranıyla 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ise 7.416,50 TL'ye denk geliyor.

İhtiyaç Kredisi (A Haber)