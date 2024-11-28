Dolar sonrası şimdi de sahte euro! Milyonlarca ele geçirildi

İstanbul'da piyasaya ATM ve para sayma makinelerinin kabul ettiği sahte döviz sokmaya çalışanlara yönelik operasyonda, bir evde 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ AYRI EVDE MİLYONLARCA EURO

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da piyasaya sahte döviz sokulduğu, bu paraların ATM ve para sayma makineleri tarafından da ayırt edilemediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fatih ve Zeytinburnu'nda 2 evde sahte para basıldığı belirledi. Bunun üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda paraları bastığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı (DHA)

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda 3 binin üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot, bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot, 1 adet üzerinde euro filigranı bulunan şeffaf naylon kalıp, 1 adet üzerinde 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, 1 adet üzerinde euro filigranı bulunan mavi renkli naylon mat kalıp, 1 adet Cata ibareli mor ışık, 1 adet Eraysan ibareli basım makinası, 1 adet kare çıtaya gerilmiş üzerinde 100 ibareleri bulunan basım kalıbı, 817 adet farklı bankalara ait ibareler bulunan basılmış halde sahte çek yaprakları ele geçirildi. Ayrıca toplamda basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin sahte euro ve banknot ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi işlemleri için emniyete götürüldü.