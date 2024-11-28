KTM, Husqvarna ve GasGas iflas mı etti? Türkiye’de çok satılıyordu

Şirketin hisselerinde yılbaşından bu yana %84'e varan bir düşüş yaşandı. Avrupa borsalarında işlem gören hisse senetleri değer kaybederken, şirketin borçlarını ödemek için yatırımcı arayışı da sonuçsuz kalmış görünüyor. Bloomberg'in haberine göre, Stefan Pierer ve Hintli Bajaj Auto Ltd.'nin sahibi olduğu firma, 250 milyon Euro'luk borç ödemesi için alacaklılardan ek süre talep etti.

Pierer Mobility

Üretimde Büyük Kesinti

Pierer Mobility, yeniden yapılandırma süreci kapsamında Avusturya'daki tesislerinde üretimi önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyar Euro'dan fazla azaltmayı planlıyor. Bu süreçte, fazla stokların kademeli olarak eritilmesi ve üretim kapasitesinin yeniden boyutlandırılması hedefleniyor.

Yönetimden Dikkat Çekici Açıklamalar

Şirketin CEO'su Stefan Pierer, "Son otuz yıl boyunca, Avrupa'nın en büyük motosiklet üreticisi olma yolunda büyüdük. Dünya genelinde milyonlarca motosiklet sürücüsüne ilham verdik. Şimdi geleceğe yönelik bir ara veriyoruz. KTM markası hayatımın işi ve bunu savunacağım" dedi.

Pierer Mobility, web sitesinde yaptığı açıklamada yeni planları hakkında şu ifadelere yer verdi:

Pierer Mobility Açıklama

"PIERER Mobility AG'nin tam mülkiyetindeki bir yan kuruluş olan KTM AG, 29 Kasım 2024'te özyönetimle ( Sanierungsverfahren unter Eigenverwaltung ) yargısal yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunacaktır. KTM AG'nin finansman gereksinimleri şu anda yüksek üç haneli bir milyon rakamına ulaşmaktadır. Yönetim artık gerekli ara finansmanı zamanında güvence altına alabileceğini beklemiyor.

Bu nedenle KTM AG Yönetim Kurulu bugün KTM AG ve bağlı şirketleri KTM Components GmbH ve KTM F&E GmbH'nin varlıkları üzerinde özyönetimle yargısal yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunmaya karar verdi. İşlemler, varlıkları denetim altında yönetmeye devam etme ve KTM Grubunu bağımsız olarak yeniden düzenleme fırsatı veriyor. KTM AG'nin diğer tüm bağlı şirketleri, özellikle tüm satış şirketleri etkilenmemektedir.

İşlemin amacı, alacaklılarla 90 gün içinde bir yeniden yapılanma planı üzerinde anlaşmaya varmaktır. Grubun yeniden boyutlandırılması, yalnızca KTM Grubunun uzun vadede varlığını sürdürmesini güvence altına almakla kalmamalı, aynı zamanda işlemden daha güçlü bir şekilde çıkmanın temelini de oluşturmalıdır.

Üretimin yeniden boyutlandırılması, önümüzdeki iki yıl içinde KTM ve bayilerindeki aşırı stokta kademeli bir ayarlamaya yol açmalıdır. Bu, 2025 ve 2026 yıllarında Avusturya tesislerindeki işletme performansında toplam 1 milyar Euro'nun üzerinde bir azalmaya yol açacaktır.

Yeniden yapılandırma süreci, örneğin gerekli değer düşüklükleri (örneğin sermayeleştirilmiş geliştirme maliyetleri için) ve personel azaltma maliyetleri gibi tek seferlik giderler ve ayrıca yeniden yapılandırma sürecinden kaynaklanan faaliyet performansının azalması ve diğer maliyetler nedeniyle sabit maliyetlerdeki açık nedeniyle ek potansiyel kayıplara yol açacaktır.

Sonuç olarak şirket, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı cari 2024 mali yılında üç haneli milyon TL seviyesinde çok yüksek bir negatif yıllık net sonuç beklemektedir."

Pierer Mobility

KTM İçin Yeni Dönem

Pierer Mobility, KTM AG'nin Avusturya'da kendini yöneten bir iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı. Şirket, finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi sağlayıcılarla yeni bir yapılandırma planı üzerinde çalışıyor. Ancak, bu süreçte hisse değerlerinde %45'lik düşüş yaşanırken, yıl genelindeki kayıp oranı %84'ü buldu.