GSS prim borcu siliniyor! Yasa teklifi neleri içeriyor? İşte detaylar

Vatandaşların 2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları siliniyor. İşveren prim teşviki ise 5 puandan 4'e çekiliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Yasa Teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

GSS prim borçları siliniyor

Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

BORÇLAR SİLİNİYOR

Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu GSS primlerini ödeyemeyen vatandaşların prim, gecikme zam ve cezaları silinecek. Düzenleme prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için yapıldı. Usta, silinecek prim borçlarının toplamının 2 milyar lira olduğunu söyledi.

Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi katılım payı artıyor

DOĞRUDAN HASTANEYE GİDENE KATILIM PAYI

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Hastanelerdeki yığılmanın önüne geçilmesi için adım atılıyor. Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkartılıyor. Aile hekimlerine gidip sevk almadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlar 20 lira katılım payı ödeyecek. Aile hekimden sevk halinde ise rakam yarıya indirilebilecek.

İşveren prim teşviki 1 puan indiriliyor

İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ 1 PUAN İNDİRİLİYOR

Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan çekiliyor. İmalat sektöründe ise 5 puanlık indirim 2026 yılı sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. 2027 yılı sonuna kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına da yetki veriliyor.

İlaçlara kolay ulaşımı

İLAÇLARA KOLAY ULAŞIM

Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan tıbbi ürünleri, Sağlık Bakanlığı'nın izni ile SGK yurt dışından temin edebilecek. Düzenlemenin maliyetlerin düşürülmesi, hastaların ilaca erişiminin kolaylaştırılması için yapıldığına dikkat çekildi.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN EMEKLİLİĞİ

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin çalışma gücü kaybına göre belirlenmesi sağlanacak.

Aile hekimleri rapor ücreti

AİLE HEKİMLERİ RAPOR ÜCRETİ

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunda eğitim almış, bunu uygulayabilecek aile hekimleri, mesai dışında ücret kabilinde vatandaşlara hizmet verebilecek. Aile hekimleri ehliyet raporu gibi bazı raporlardan ücret alacak.