Gayrimenkul alım satımında sistem değişiyor! Rayiç bedel tarih olacak

Gayrimenkul alım satımında yeni bir dönem için çalışmalar başladı. Alım satım sırasında ödenen verginin rayiç bedel üzerinden belirlenmesi tarih oluyor. Hükümet, bu işlemler sırasında oluşan vergi kaybının önüne geçmek için harekete geçerken; söz konusu uygulamanın 2026'da devreye alınması bekleniyor. Yeni sistem ile birlikte vergilendirme artık rayiç bedelden değil, gerçek değer üzerinden hesaplanacak.

TEKNİK ALTYAPI DA GELİŞTİRİLECEK

Söz konusu düzenleme ile ilgili ilgili bakanlıklar bir süredir çalışma yaparak dünyadaki gayrimenkul vergilendirilmesinin örneklerini de inceliyordu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığının yıllık programında da nesnel ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme sistemine ihtiyaç olduğuna vurgu yapılmıştı. Bu doğrultuda yapılacak çalışma ile teknik altyapı da geliştirilecek.

2026'DA DEVREYE ALINACAK

Taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulacağı bu sistem Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra gayrimenkullerin alım satımının gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi konusunda kanun değişikliği yapılacak. Edinilen bilgilere göre gayrimenkul alım-satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme uygulaması 2026 yılında devreye alınacak.

Gayrimenkulde rayiç bedel üzerinden vergilendirme 2026'da değişecek (A Haber arşiv)

MEVCUT UYGULAMA NASIL?

Mevcut uygulamada gayrimenkul alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı ödemekle yükümlü. Alıcı ve satıcının gayrimenkulün emlak vergisi değerinin altında olmamak üzere gerçek alım satım bedelini beyan etmesi gerekiyor.

Tapuda yapılan alım veya satım işleminden sonra, beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıttığı hâlde emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi hâlinde, eksik alınan harç taraflardan cezalı olarak isteniyor.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'na göre gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren beş sene içinde satılması hâlinde elde edilen gelir değer artışı kazancı olarak vergiye tabi.

Değer artışı kazancının tespitinde, satış bedelinden endekslenmiş alış bedeli ile tapu harcı gibi giderler ve ilgili yılın istisnası düşülüyor kalan kazanç üzerinden gelir vergisi alınıyor.