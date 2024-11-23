Turizmde rekor üstüne rekor! 5 yeni halk plajı geliyor

Türkiye turizmde rekordan rekora koşmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmdeki son rakamları paylaştı. Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının, bu yıl ocak-eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artışla 49.2 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (AA)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan Bakan Ersoy, "2024 yılı ocak-eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 oranında artarak 49.2 milyon kişi oldu. Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6 oranında artarak 46.9 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8'inci olan Türkiye, 2023'te Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından 5'inci sırada yer almıştır" diye konuştu.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm geliri sıralamasında 2023 yılında 7'nci sıraya yükseldiğini belirterek, yıl sonu itibarıyla hedeflenen 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri rakamlarına emin adımlarla yaklaşıldığını kaydetti.

Turizmde yeni rekor: 49.2 milyon turist 46.9 milyar dolar gelir

TURİZMİN SÜPER LİGİNDEYİZ

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmin süper liginde yer alan ülkelerden biri olduğunu kaydederek, "Burada kalmaya kararlıyız. Bu devamlılığı sağlamak adına da dünyadaki en kapsamlı ve etkin tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz. 2024 yılı sonuna kadar; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) koordinasyonunda CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews ve Bloomberg gibi 200'e yakın ülkede yayın yapan global kanallarda 38 bin 647 spot yayını ve 130 adet TV / Dijital program yayını; dijital mecralarda ise 77.5 milyonun üzerinde gösterim sayılarına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yine bu dönemde 14 tanıtım ve reklam filmimiz 38 ülkedeki yerel TV kanallarında yayınlanmaya devam edecektir. Kararlı biçimde takip ettiğimiz tanıtım stratejisinin küresel ölçekli mecralarda üst seviyede karşılık bulduğunun önemli örneklerine birebir şahit olduk. CNN'de gösterilen ABD Başkanlık seçimi 'debate'in doruk noktasında ve seçim gecesi boyunca yayımlanan tanıtım filmlerimiz bizzat haber olmuş ve ürettiği katma değer ile ülke prestijimize önemli katkı sağlamıştır. Diğer taraftan global olarak Eurosport'da yayımlanan Paris Olimpiyatları esnasında da ülkemizi tanıtıcı filmlerimiz milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülecek

DİYARBAKIR CEZAEVİ'NE MÜZE

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nin müze, tiyatro, konferans salonu, atölyeler, kütüphane ve açık hava etkinlik alanlarını içeren kompleksini 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız.

CEMEVLERİNE DESTEK

Bakanlığımızca 258 milyon lira ödenek ile 355 cemevinin bakım-onarım ve tefrişat talepleri karşılanmıştır. Deprem bölgesinde 13 yeni cemevinin yapılması için altyapı çalışmaları tamamlandı. 829 cemevinin aydınlatma gideri karşılanıyor. 72 etkinlik hayata geçirilmiş, bu süreçte 176 STK ve cemevinin faaliyetlerine katkı vermiştir. Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi de kurduk.

Yurt dışına kaçırılan eserler Türkiye'ye getirildi

TARİHİ ESERLER

2024 yılında yurt dışından 45 eserimizi ülkemize getirdik. 2002 bu yana yurt dışından getirilen toplam eser sayımız ise 12 bin 164'e yükseldi.

BELGE VE BİLGİLER

Osmanlının son yıllarından Cumhuriyetin ilk yıllarına, Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış görüntülerinden Anıtkabir'in yapımına ve Kore Savaşı'na kadar uzanan dönemlere ait yüzlerce belge ve filmi dijital ortama aktarıyoruz.

Selimiye Camisi açılıyor (AA)

SELİMİYE AÇILIYOR

Edirne Selimiye, Kıbrıs Lefkoşe Selimiye, Arnavutluk İşkodra, İstanbul Fatih Beyazıt, İstanbul Fatih Zeynep Sultan camilerinin restorasyonunun 2025 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ

Kültür Yolu festivallerine Mardin, Malatya, Manisa ve Kayseri de dahil edilecek.

5 YENİ HALK PLAJI

Bugün itibarıyla 17 ayrı noktada halk plajlarımız hizmet vermektedir. İzmir Çeşme Ovacık, Muğla Bodrum Yalıkavak, Adana Yumurtalık Kemalpaşa, Antalya Kemer Kındıl Çeşme ve Manavgat Sorgun olmak üzere toplam 5 adet yeni ücretsiz girişli halk plajı yapılması planlanmaktadır.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında restorasyon

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARLARINDA RESTORASYON

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında restorasyon sürecini başlatıyoruz. Uluslararası restorasyon ilkeleri ve Bilim Kurulu eşliğinde yürütülecek bu sürecin sonunda her iki bölge de sosyal ve kültürel bir yaşam alanı olarak yeniden hayat bulacaktır... Gar sahalarının demiryolu işlevlerini sürdürmesini de sağlayacağız. Tarihi binaların restorasyonunu, millet bahçesini, sergi alanlarını ve arkeoloji müzesini kapsayan ilk etabın açılışını, inşallah 2026 yılı sonunda yapacağız.