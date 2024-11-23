Ekipler harekete geçti! Hamburger ve dönere gramaj denetimi

Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe döner, iskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi. Beyoğlu'nda bu uygulamaya uymayan işletmelere denetim yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Biz İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetimlerimizi yapıyoruz. Bunların içerisinde gramaj bilgisi olan da vardı, olmayan da vardı. Olmayanlara tutanaklarımızı tuttuk" dedi. 81 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetim yaptı.



38 BİN RESTORANI DENETLENDİ

Denetimlerin 27 ilçede başlandığını belirten İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetimlere başladık. Fiyat etiketi yönetmeliği ile ilgili en son 19 Aralık 2023'te, yiyecek içecek sektörüne hizmet verdikleri ve sattıkları ürünlerin menüsünü işletmelerinin dışına da koymaları, içeride bulunan masalarda da menülerin bulunması zorunluluğu getirilmişti. Kanun 1 Ocak'ta geçerli olmuştu. O günden bugüne kadar İstanbul'da 38 bin restoran denetlendi" dedi.

Hamburger ve dönere gramaj denetimi (İHA)



EKSİK İŞLETMELERE TUTANAK TUTULUYOR

Vatandaşların en çok tüketilen ürünlerin başında gelen döner, hamburger ve İskender kebabı gibi ürünlerde isim değişikliği olduğunu anlatan Menteşe, "Bu isim değişikliklerine göre gramaj da değişiyor. Bu nedenle de fiyatları farklılık gösteriyordu. Bunu açığa kavuşturmak için bu ürünlerle ilgili hizmet veren firmaları bu gün denetledik. Bu kanuna göre 10 işletmeyi denetledik. Eksik olanları uyardık, tutanaklarımızı hazırladık" dedi.

Hamburger ve dönere gramaj denetimi (İHA)



FAHİŞ FİYATA ÇORBA SATAN OTELE CEZA

Ticaret Bakanlığı, Uludağ'da geçen sezon 500 TL'den sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi. Denetiminde "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında haksız fiyat artışı tespit edildi.