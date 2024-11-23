Öğretmenler günü altın gününe döndü! Kuyumcuların yüzü gülüyor

Çeyrek ya da gram altın, birçok okulda öğretmenler için en popüler hediye haline gelirken, bazı veliler bir araya gelerek Ata lira gibi daha büyük altın hediyeleri tercih ediyor. Bu yeni trend, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere yol açıyor.



VELİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Veliler arasında farklı görüşler öne çıkıyor. Bir veli, bu trendin pratik olduğunu savunarak, "Hediye seçmekle uğraşmaktansa altın almak daha kolay ve şık bir çözüm" diyor. Ancak herkes bu görüşte değil. Bir başka veli ise bu durumu "Herkesin alım gücü buna yetmeyebilir, ekonomik eşitsizlikler arasında sıkışan insanlar zor durumda kalabiliyor" diye eleştiriyor. Ayrıca bazı aileler, çocuklarının arkadaşlarından geri kalmaması için altın almak için bütçelerini zorladıklarını belirtiyor.







ÖĞRETMENLERİN YAKLAŞIMI

Öğretmenlerin de bu duruma bakışı çeşitlilik gösteriyor. İstanbul'da görev yapan bir öğretmen, "Bu hediyeler takdir edilmek için güzel bir jest, ama bazen hediyenin maddi boyutu beklenmedik bir baskı yaratabiliyor" diyor. Bir diğer öğretmen ise durumu daha olumlu karşılıyor: "Velilerimizin inceliğini görmek güzel ama asıl değerli olan, öğrencilerimizin içten sevgisi."



ÇEYREK VE GRAM SATIŞI ARTTI

Bu yeni alışkanlıktan en çok fayda sağlayanlar ise kuyumcular... Son haftalarda, çeyrek altın gibi küçük hediyeliklerin satışlarında büyük hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Kuyumcu Ahmet Y., "Öğretmenler Günü, kuyumculuk sektöründe Sevgililer Günü kadar hareketli bir dönem. Çeyrek ve gram altın satışlarımız yüzde 40 arttı" diyor.





SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ BÜYÜK

Son yıllarda sosyal medyanın ve değişen tüketim alışkanlıklarının bu tür trendleri hızla yaydığı ifade ediliyor. İstanbul'da çocuğu özel okulda okuyan bir veli, "Çevremdeki birçok kişi sosyal medyada altın hediyeleri paylaşınca, bizim de hediye olarak bunu tercih etmemiz kaçınılmaz oldu" diyor.

TREND OLMUŞ DURUMDA

Bu trendin sürdürülebilir olup olmayacağı merak konusu. Uzmanlar, ekonomik koşulların etkili olacağını vurgularken, velilerin bu tür hediyeleri organize etme baskısının sosyal boyutları üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak şimdiden Öğretmenler Günü, kuyumculuk sektörünün en kazançlı günlerinden biri haline gelmiş durumda.