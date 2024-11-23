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En çok aranan meslekler belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 12:30
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En çok aranan meslekler belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların buluşturulduğunu açıkladı. Işıkhan paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekleri da duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aday Havuz Sistemimiz sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayan vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. 23 Eylül'den bugüne; 50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı. Sistem üzerinden 34 bin 736 sorgulama yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

Işıkhan'ın paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler, "makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, forklift operatörü, muhasebeci ve kasiyer" olarak sıralanıyor.

En çok aranan meslekler (X ekran görüntüsü)En çok aranan meslekler (X ekran görüntüsü)

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