Vakıfbank aylık 2.896 TL’den başlayan taksitlerle 40.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Kamu bankası VakıfBank, kredi kampanyalarını vatandaşların bütçelerine uygun ödeme planlarıyla sunuluyor. Kişiye özel kampanyalar sunan VakıfBanka, mobil uygulamaları ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapanlara anında bilgilendirme yapıyor. Hızlı kredi seçeneği ile vatandaşın taleplerini hemen karşılıyor.

İhtiyaç Kredisi (A Haber Foto Arşiv)

VakıfBank, ödeme seçeneklerinde 1,2 ya da 3 ay erteleme fırsatı sağlıyor. Ayrıca aylık ödeme seçeneğinin yanı sıra 2 ay ya da 3 ayda bir ödeme planı sunuyor. İşte 36 vadeli kredi faiz oranları ve aylık ödeme tutarları…

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Kredi Tutarı: 40.000 TL

Aylık Faiz Oranı: % 4,99

Aylık Taksit Tutarı (36 ay): 2.896 TL

Toplam Ödeme: 104.262 TL