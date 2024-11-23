Vakıfbank aylık 2.896 TL'den başlayan taksitlerle 40.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Türkiye’nin kamu bankası olan VakıfBank, kredi kampanyalarıyla vatandaşlara finansal destek sağlamaya devam ediyor. Uygun faiz oranları ile 40.000 TL ihtiyaç kredisi veren kamu bankası esnek ödeme planlarıyla dikkat çekiyor. İşte ihtiyaç kredisi faiz oranları…
Kamu bankası VakıfBank, kredi kampanyalarını vatandaşların bütçelerine uygun ödeme planlarıyla sunuluyor. Kişiye özel kampanyalar sunan VakıfBanka, mobil uygulamaları ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapanlara anında bilgilendirme yapıyor. Hızlı kredi seçeneği ile vatandaşın taleplerini hemen karşılıyor.
VakıfBank, ödeme seçeneklerinde 1,2 ya da 3 ay erteleme fırsatı sağlıyor. Ayrıca aylık ödeme seçeneğinin yanı sıra 2 ay ya da 3 ayda bir ödeme planı sunuyor. İşte 36 vadeli kredi faiz oranları ve aylık ödeme tutarları…
Kredi Tutarı: 40.000 TL
Aylık Faiz Oranı: % 4,99
Aylık Taksit Tutarı (36 ay): 2.896 TL
Toplam Ödeme: 104.262 TL