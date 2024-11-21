Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermiştir.

İŞTE MERKEZ BANKASI'NDAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Merkez Bankası'nın faiz kararını uzman isimler A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

Stratejist Cüneyt Paksoy: Bugün Rusya – Ukrayna savaşının devamı artı mevcut İsrail – Filistin sürecindeki nereye doğru evrileceği konusu, özellikle Trump geldikten sonra ABD – Çin arasındaki gerginlik… Jeopolitik riskler ve siyasal riskler ekonomiler üzerinde baskı kurdukça bu enflasyon üzerinde de farklı dinamiklerle baskı yaratacak ve merkez bankaları iki tanıma önem vererek ilerliyor. Bir yandan fiyat istikrarı ile mücadele bir yandan finansal istikrarın temini bu çok önemli. En önemlisi de büyüme tarafında kompozisyonun korunması.

"ARALIK AYI DA ARTIK POTAYA GİRDİ"

Kasım ayı enflasyonu çok önemli olacak. Manevra alanını ya ocakta kullanacak Merkez Bankası ya aralık ayında kullanacak. Ben aralık ayının da artık potaya girdiğini görüyorum.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Önümüzdeki ay eğer enflasyonda istenilen seviyede bir düşüşü görürse bir hamle yapacaktır mesajını alıyorum ben.