Plastik poşet zamlı fiyatı ne kadar, kaç TL? 2024 plastik poşete zam gelecek mi?

Plastik poşetlerin fiyatı, dört yıldır değişmeden kalırken, 2024'te bu durumun değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Bugün poşet fiyatlarının geleceği hakkında kritik bir karar alınacak. Hem çevre hem de ekonomiyi etkileyen bu kararın ardından poşet fiyatları ile ilgili detaylar da kesinleşmiş olacak. Peki plastik poşet zamlı fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bakanlık, Fiyat Artışını Değerlendirecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatlarının 2024 için ne olacağına karar vermek üzere bugün önemli bir toplantı yapacak. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ve çeşitli tüketici ve perakendeci dernekleri katılacak. Katılımcılar, fiyat artışıyla ilgili görüşlerini sunacak ve komisyon bu doğrultuda kararını şekillendirecek.

2019 yılından bu yana plastik poşetlerin fiyatı, 25 kuruş olarak sabit kalmış durumda. O dönemde yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması çevre kirliliğini önlemeyi amaçlıyor.