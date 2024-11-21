GSS borçlarına çözüm aranıyor! İki formül masada

Hükümet ve AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan, ancak prim borçlarını ödemeyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi gündemine aldı.

Bu vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmesi için alternatifli bir çalışma yapılıyor.

GSS borçlarına çözüm üretiliyor

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR



GSS kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Hastane ve sağlık kuruluşlarını kullanamayacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI



GSS'li vatandaşların mağdur olmaması, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesini sağlamak için ilgili bakanlıklar ve AK Parti konu üzerinde çalışmaya başladı.

GSS borçlarıyla ilgili alternatifli bir hazırlık yapılıyor. GSS kapsamında bulunan 9 milyon civarında vatandaşın mağdur olmaması için üzerinde çalışılan formüller şöyle:

GSS borçlarına çözüm üretiliyor

YASA TEKLİFİNE EKLENEBİLİR



AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısına ilişkin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren yasa teklifi üzerinde çalışıyor.

Bu teklif önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Aralık ayı sonuna kadar GSS düzenlemesi yapılması gerektiği için bu teklife GSS borçlarına ilişkin bir madde eklenmesi üzerinde duruluyor.

ERTELEME YA DA SİLME



Sorunun yasa değişikliği ile çözülmesine karar verilirse iki alternatif ortaya çıkacak. Borçlar teklif kapsamında ya ertelenecek ya da silinecek. Geçen yıl çıkartılan bir torba yasa kapmasında buna benzer düzenleme yapıldı.

1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanların ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı affedildi.

Recep Tayyip Erdoğan (AA)

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI



Yasal bir düzenleme yapılmaması halinde, geçen sene olduğu gibi sorunun Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çözülmesi bekleniyor.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı kararı ile GSS borcu prim borcu olanların 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.