Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için hazırlıklarını tamamlarken, piyasalar tedirgin bir bekleyiş içinde. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği faiz kararı, ekonomistlerin tahminleriyle şekilleniyor. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası'nın bu ay da aynı çizgide kalıp kalmayacağı merak konusu.

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Merkez Bankası'nın kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomik göstergeler ve beklentiler ışığında alınacak bu karar, yıl sonu finansal stratejilerinde belirleyici rol oynayacak.

Ekonomistlerden "Sabit Kalacak" Tahmini

AA Finans'ın anketine katılan 10 ekonomistin tamamı, TCMB'nin kasım ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağını öngörüyor. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonunda politika faizinin yüzde 50 seviyesinde kalacağını tahmin eden ekonomistlerin yanı sıra, daha düşük oranlar bekleyen sınırlı bir kesim de bulunuyor.

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Ekim Ayında Faiz Sabit Kalmıştı

Geçtiğimiz ay düzenlenen PPK toplantısında TCMB, politika faizini yedinci kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Bu karar, piyasa beklentileriyle örtüşmüş ve ekonomi çevrelerinde "temkinli duruş" olarak yorumlanmıştı.

Gözler Yıl Sonu Hedefinde

Merkez Bankası'nın kasım ayı kararı, yıl sonu beklentilerini şekillendirmek açısından kritik önem taşıyor. Ekonomistler, faiz oranlarının yüzde 50 seviyesinde kalmasının piyasalarda istikrarı koruyabileceği görüşünde birleşiyor. Ancak küresel ekonomik dinamikler ve yerel gelişmeler, önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.