İşsizlik 7 çeyrektir tek hanede! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9, kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,2 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı verileri (TÜİK)





MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1, kadınlarda ise %36,9 oldu.



GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %16,8 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile %16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,3, kadınlarda ise %23,5 olarak tahmin edildi.



Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2024 (TÜİK)



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %58,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %14,6'sı tarım, %20,6'sı sanayi, %6,7'si inşaat, %58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.



TÜİK işgücü istatistikleri (TÜİK)



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %26,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile %26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,4 olarak tahmin edildi.



Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2024 (TÜİK)