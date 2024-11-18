2024 yılı 3. dönem geçici vergi ödemesi uzatıldı mı? Geçici vergi ödemesi ne zaman bitiyor, son gün hangi tarihte?

2024 yılı üçüncü geçici vergi ödemeleriyle ilgili olarak mükelleflerin beklediği açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3. dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 22 Kasım'a kadar uzatıldı. Vergi mükellefleri, bu süre zarfında beyanname verebilecek ve ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Geçici Vergi Ödemeleri İçin Yeni Son Tarih: 22 Kasım

Gelir İdaresi Başkanlığı, 18 Kasım'da sona erecek olan 2024 yılı 3. dönem geçici vergi ödemeleri için mükelleflere ek süre tanıdığını açıkladı. Başkanlık tarafından yapılan duyuruda 3. geçici vergi dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) için gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin 22 Kasım'a kadar uzatıldığı belirtilirken tahakkuk eden vergilerin de aynı tarihe kadar ödenebileceği duyuruldu.

A Haber foto arşiv

Hangi Mükellefleri Kapsıyor?

Süre uzatımının, özellikle özel hesap dönemine tabi olan mükellefleri de kapsadığı vurgulandı. 18 Kasım'a kadar beyanname verme yükümlülüğü bulunan mükellefler 22 Kasım'a kadar beyanname verebilecek ve vergilerini ödeyebilecekler. Bu vergi mükelleflerinin ödeme takvimlerini yeniden düzenlemelerine olanak tanıyor.

Son Gün Ne Zaman?

Geçici vergi ödemeleri için son tarih 22 Kasım 2024 olarak belirlendi. Mükellefler bu tarihe kadar geçici vergi beyanlarını yaparak ödemelerini gerçekleştirebilecek. Geçici vergi dönemleri için uygulanan bu uzatma kararı, vergi mükelleflerinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından önemli bir fırsat sunuyor.