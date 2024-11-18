Gözler Merkez Bankası’nda! Kasım ayı faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın Kasım 2024 dönemine ilişkin faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından yapılacak toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararını duyuracak.

PİYASALAR MERAKLA BEKLİYOR

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Borsa, dolar, euro ve altın gibi yatırımı olanlar açıklanacak faiz kararına göre yatırımlarına yön verecek.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Uzmanlar Merkez Bankası'nın kasımda da faizi yüzde 50'de sabit bırakacağını tahmin ederken, ilk faiz indiriminin ise aralık ayında ya da 2025'in ilk çeyreğinde geleceğini öngörüyor. Tahminler faiz oranının yüzde 45 seviyelerine ineceği yönünde...

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 50'de sabit tutmuştu. Duyuruda, Kurulun enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydettiği vurgulanarak, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğine ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğine işaret edildi.