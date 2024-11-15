Yeni konut kredisi faiz oranları açıklandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, BBVA Garanti, Yapı Kredi

Merkez Bankası faiz kararlarının açıklamasından önce bankalar yeni konut kredi faiz oranlarını güncellediler. Vatandaşlar konut kredisi çekiminde hangi oranda ne kadar kredi ödeyeceklerini merak ediyor, araştırıyor. 120 ay vadeli 900 bin TL konut kredisi çekiminde faiz oranları ödeme tutarları nedir? QNB bankası yüzde 2,84 faiz oranıyla ve 26.890 aylık taksit tutarı ile dikkat çekiyor. Akbank yüzde 2,89, Vakıf Katılım ise yüzde 2,99 ile konut kredilerinde cazip oranlar sunuyor. İşte kamu ve özel bankaların faiz oranları ve taksit tutarları…

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 26.890,69 TL

Toplam Ödeme: 3.246.002 TL

Albaraka Türk

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 27.800,93 TL

Toplam Ödeme: 3.353.371 TL

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 29.052,88 TL

Toplam Ödeme: 3.506.405 TL

ING

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 29.388,68 TL

Toplam Ödeme: 3.542.401 TL

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 27.717,89 TL

Toplam Ödeme: 3.340.546 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 28.050,36 TL

Toplam Ödeme: 3.386.243 TL

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 28.550,68 TL

Toplam Ödeme: 3.441.172 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 32.443,30 TL

Toplam Ödeme: 3.906.887 TL

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 26.479,30 TL

Toplam Ödeme: 3.194.143 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 28.550,68 TL

Toplam Ödeme: 3.437.955 TL

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 30.231,54 TL

Toplam Ödeme: 3.640.584 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 30.316,08 TL

Toplam Ödeme: 3.653.429 TL

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Halkbank

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 31.163,88 TL

Toplam Ödeme: 3.757.865 TL

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,94

Aylık Taksit: 35.806,77 TL

Toplam Ödeme: 4.306.877 TL

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

DenizBank

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 38.160,70 TL

Toplam Ödeme: 4.590.743 TL

ICBC Bank Turkey

Faiz Oranı: %4,59

Aylık Taksit: 41.500,21 TL

Toplam Ödeme: 4.992.785 TL

Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Anadolubank

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 47.352,02 TL

Toplam Ödeme: 5.694.942 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 53.065,24 TL

Toplam Ödeme: 6.381.888 TL