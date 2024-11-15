Yeni konut kredisi faiz oranları açıklandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, BBVA Garanti, Yapı Kredi
Bankaların yeni konut kredisi faiz oranları güncellendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Gözler şimdi 21 Kasım 2024'te açıklanacak bir sonraki faiz kararına çevrildi. Piyasalar Merkez Bankası faiz kararının açıklamasını merakla bekliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, BBVA Garanti, Yapı Kredi gibi bankaların güncel oranları, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi dikkat çekti. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte bankaların faiz oranları ve aylık taksit tutarları…
Merkez Bankası faiz kararlarının açıklamasından önce bankalar yeni konut kredi faiz oranlarını güncellediler. Vatandaşlar konut kredisi çekiminde hangi oranda ne kadar kredi ödeyeceklerini merak ediyor, araştırıyor. 120 ay vadeli 900 bin TL konut kredisi çekiminde faiz oranları ödeme tutarları nedir? QNB bankası yüzde 2,84 faiz oranıyla ve 26.890 aylık taksit tutarı ile dikkat çekiyor. Akbank yüzde 2,89, Vakıf Katılım ise yüzde 2,99 ile konut kredilerinde cazip oranlar sunuyor. İşte kamu ve özel bankaların faiz oranları ve taksit tutarları…
Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları
Akbank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 26.890,69 TL
Toplam Ödeme: 3.246.002 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 27.800,93 TL
Toplam Ödeme: 3.353.371 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 29.052,88 TL
Toplam Ödeme: 3.506.405 TL
ING
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 29.388,68 TL
Toplam Ödeme: 3.542.401 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 27.717,89 TL
Toplam Ödeme: 3.340.546 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 28.050,36 TL
Toplam Ödeme: 3.386.243 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 28.550,68 TL
Toplam Ödeme: 3.441.172 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 32.443,30 TL
Toplam Ödeme: 3.906.887 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 26.479,30 TL
Toplam Ödeme: 3.194.143 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 28.550,68 TL
Toplam Ödeme: 3.437.955 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 30.231,54 TL
Toplam Ödeme: 3.640.584 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 30.316,08 TL
Toplam Ödeme: 3.653.429 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 31.163,88 TL
Toplam Ödeme: 3.757.865 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 35.806,77 TL
Toplam Ödeme: 4.306.877 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 38.160,70 TL
Toplam Ödeme: 4.590.743 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %4,59
Aylık Taksit: 41.500,21 TL
Toplam Ödeme: 4.992.785 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 47.352,02 TL
Toplam Ödeme: 5.694.942 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 53.065,24 TL
Toplam Ödeme: 6.381.888 TL