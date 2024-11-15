15 Kasım 2024, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Süre uzatıldı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 17:00
ABONE OL
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 3. geçici vergi dönemine (Temmuz-Eylül arası) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu süre uzatımının ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör