15 Kasım 2024, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 20:54 Güncelleme: 15.11.2024 21:50
ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan gen kaynakları desteği 138 milyon 818 bin 400 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 93 milyon 674 bin 81 lira, zeytinyağı desteği 20 milyon 366 bin 967 lira olmak üzere toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör