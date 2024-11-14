Rapor parası ne zaman hesabıma geçer? SGK iş göremezlik rapor ücretleri kaç günde yatıyor?

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan rapor parası, özellikle hastalık, iş kazası ve doğum gibi durumlarda gündeme geliyor. SGK tarafından ödenen bu ücret, sigortalı çalışanların geçici iş göremezlik raporu aldıkları süre zarfında ödeniyor. Peki, rapor parası ne zaman yatıyor ve nasıl sorgulanır? İşte 2024 yılına dair detaylı bilgiler.

Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

Rapor parası, işverenin çalışanının raporunu SGK'ya bildirmesinin ardından en geç 15 gün içinde PTT aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. Bu ödeme yapıldıktan sonra, ücretin alınması için belirli bir süre bulunuyor. Rapor parasının alınması için en geç 2 ay içinde PTT şubesine başvurulması gerektiği unutulmamalıdır. Bu süre zarfında alınmayan ödemeler, SGK'ya geri gönderilebilir.

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Rapor Parası Nedir?

Geçici iş göremezlik raporu, sigortalı bir çalışanın hastalık, iş kazası veya doğum gibi durumlar nedeniyle iş yapamadığı süreyi kapsar. Bu süre boyunca, SGK tarafından sağlık kuruluşları veya doktor raporları doğrultusunda kişiye ödeme yapılır. Rapor parası, iş göremezlik nedeniyle işe gitmeyen kişilerin bu dönemde alacağı ödemedir.

Rapor Parası Almak İçin Gereken Şartlar

Rapor parası alabilmek için, iş göremezlik raporunun alındığı tarihten bir yıl öncesine kadar en az 90 gün prim ödemiş olmanız gerekir. Ayrıca, kısa süreli raporlar (1-2 gün gibi) için SGK ödeme yapmaz. Raporunuzda bir hastalık teşhisi yer almalı; aksi takdirde ödeme yapılmaz. Ayrıca, raporun doğru sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğinden emin olunmalıdır. İş göremezlik ödeneğiniz, bağlı olduğunuz kurum üzerinden yapılmalıdır.

Rapor Parası Nasıl Alınır?

Rapor parası almak için, öncelikle çalışanın işverene raporunu teslim etmesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer ve SGK tarafından incelenip onaylanır. Onay sonrası SGK, PTT'ye ödeme talimatı gönderir ve işçiye SMS ile bilgilendirilir. Ardından, işçi PTT şubesine giderek ödemesini alabilir.