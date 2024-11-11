SGK’dan kılavuz geldi: 2161 günle 6 yıl erken emeklilik! 4600, 5500 gün şartı...

Kadın çalışanlara yönelik emeklilik sürecini hızlandıran doğum borçlanması, doğum sonrası süreçlerin sigortalılık süresine eklenmesiyle 3 çocuğa kadar 6 yıla kadar erken emeklilik sağlıyor. Emeklilik yaşını öne çekmek için bir fırsat olan bu düzenleme, kadınların emek piyasasında daha avantajlı bir pozisyona sahip olmasına katkı sunuyor. Doğum borçlanmasının detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberinde...

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması, sigorta başlangıcından sonra doğum yapan kadın çalışanların, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreyi prim günlerine ekleyerek erken emekli olabilmelerini sağlıyor. Bu kapsamda, her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl erken emeklilik avantajı sunuluyor. Ancak borçlanma yapabilmek için çocukların sigorta başlangıcından sonra doğmuş olması ve bu sürelerde prim ödemesi yapılmamış olması gerekiyor.

Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?

Doğum borçlanması, sadece sigortalı olduktan sonra doğum yapmış olan annelere tanınan bir hak olarak öne çıkıyor. Bu haktan yararlanabilmek için çocuğun doğum sonrası sigorta kapsamında geçirdiği sürede prim ödemesi yapılmamış olmalı. Bu düzenleme, hem SSK, Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadınlara eşit bir şekilde uygulanabiliyor. Ayrıca, evlat edinmiş anneler için de belirli şartlarla borçlanma imkanı mevcut.

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Evlat Edinen Anneler İçin Borçlanma İmkanı

Doğum borçlanmasının kapsamı, evlat edinmiş anneleri de kapsıyor. İki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadınlar, çocuğun evlat edinildiği tarihten itibaren doğum borçlanması yapabiliyor. Bu süre, çocuğun evlat edinme tarihinden sonraki 2 yıllık sürenin dolduğu tarihe kadar olan zamanı kapsıyor. Ayrıca, evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunuyor.

Staj Sigortası

Kadınların erken emeklilikte yararlanabileceği bir diğer imkan ise staj sigortası. Normal koşullarda staj ve çıraklık dönemi sigorta başlangıcı sayılmasa da, bu dönemde doğum yapmış olan kadınlar için doğum borçlanması, sigorta başlangıcını geriye çekebiliyor.

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Doğum Borçlanması İçin Ödeme Koşulları

Doğum borçlanması, belirli prim ödeme şartlarına bağlı olarak yapılıyor. Ödenecek miktar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında belirleniyor. Prim gün sayısına ve kişinin ödeme kapasitesine göre hesaplanan bu tutar, doğum borçlanması yaparak eksik prim günlerini kapatmak isteyen anneler için esneklik sunuyor. Daha yüksek prim ödemeleri yaparak borçlanma süresi de artırılabiliyor.

Emeklilik Sürecinde Borçlanmanın Sağladığı Avantajlar

Doğum borçlanması, kadın çalışanlara erken emeklilik sağlamanın yanı sıra prim eksiğini kapatma açısından da avantaj sunuyor. Yeterli prim gün sayısını tamamlayamayan anneler, doğum borçlanması yaparak emekli olma hakkı kazanabiliyor. Bu düzenleme, kadınların hem çalışma yaşamında hem de emeklilik planlamasında önemli bir destek sunuyor.

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Doğum Borçlanmasından Kimler Nasıl Faydalanabilir?

Doğum borçlanması ile emeklilik yaşını öne çekmek isteyen kadınlar, SGK'ya başvuru yaparak bu haktan yararlanabiliyor. Başvuru sürecinde, belirli belgelerin tamamlanması ve başvurunun ilgili sigorta kurumuna iletilmesi gerekiyor. Emeklilik şartlarını kolaylaştıran bu düzenleme, doğum sonrası iş hayatına ara vermiş kadınlar için büyük bir fırsat sunuyor.