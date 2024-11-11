TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 250 bin konut başvuru şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak öne çıkan TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ihale tarihleri netleşti. Uygun fiyatlarla konut sahibi olmayı planlayan binlerce vatandaş, başvuru süreci ve şartlarla ilgili ayrıntıları merakla bekliyor. Projenin başvuru tarihleri ve koşulları TOKİ tarafından açıklanırken, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle birçok ilde hayata geçirilecek bu konutların ihale takvimi de il bazında belirlendi.

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TOKİ'nin 250 Bin Konut Projesinde İhale Tarihleri Belli Oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) öncülüğünde yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nde, tüm ihale tarihleri resmen açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut girişimi olarak dikkat çeken bu proje kapsamında, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. Yerel ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar, çevre dostu malzemelerle yapılacak ve sıfır atık uyumlu, enerji verimli özellikler taşıyacak. İhale takvimine ilişkin detaylar TOKİ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

2025 Sonunda Yeni Sosyal Konut Kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Bakan Kurum, Türkiye'nin yıllardır "Sosyal Konut Seferberliği" konusunda önemli başarılar kaydettiğini belirtti. "Sosyal devlet anlayışını lafla değil, doğrudan icraatla gösteriyoruz," diyen Bakan Kurum, projedeki kararlılıklarını vurguladı.

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88 Bin Konut İnşa Edilmeye Başlandı

Bakan Kurum, 250 bin konutluk sosyal konut kampanyasında şu ana kadar 88 bin konutun inşasına başlandığını açıkladı. İhale takvimi doğrultusunda tüm inşaatların zamanında tamamlanacağını belirten Kurum, "Seçim meydanlarında milletimize verdiğimiz sözü tutacağız," ifadelerini kullandı. TOKİ'nin hazırladığı ihale planına göre tüm konutların teslim süreci titizlikle yürütülecek.

İklim Dostu ve Yenilenebilir Enerji Sistemiyle Donatılacak Konutlar

Sosyal konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak ve konutlar enerji tasarrufu sağlayan iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Çevreye duyarlılığı ön planda tutan TOKİ, sıfır atık uyumlu projelerle sürdürülebilir bir yaşam alanı hedefliyor. Bu kapsamda TOKİ, projedeki çevre dostu yaklaşımıyla sadece sosyal devlet anlayışını değil, aynı zamanda iklim bilincini de öne çıkarmayı amaçlıyor.

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Başvuru Süreci İçin Beklenti 2025'in İlk Ayları

250 bin sosyal konut projesine başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi şartların aranacağına dair bilgiler henüz açıklanmadı. TOKİ'nin, 2025 yılının ilk aylarında başvuru tarihleri ve koşulları hakkında detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.