Bağında bekletene çifte kazanç var! Örtüyle sarıp ömrünü uzatıyor, kilosunu 70 TL’ye satıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Çekirdeksiz Sultaniye üzümü, örtü altındaki koruma yöntemi sayesinde sezonun ilerleyen dönemlerinde bile tazeliğini koruyarak yüksek fiyattan alıcı buluyor. Üreticiler, temmuz ayında örtü altına aldıkları üzümleri kasım ayında hasat ederken, tazeliği bozulmayan bu üzümler, bağda kilosu 60-70 TL arasında satılıyor.

Koruma Yöntemi ile Üzümde Uzun Süreli Tazelik Sağlanıyor

Sarıgöl'de üzüm üreticileri, yaz aylarının başında bağlarını örtü altına alarak Çekirdeksiz Sultaniye üzüm salkımlarını sıcak, toz, çiğ ve don gibi dış etkenlerden koruma altına alıyor. Bu yöntemin, üzümleri ilk günkü canlılığıyla sakladığı ve kaliteyi sezon sonuna kadar koruduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, örtü altı yöntemi, adeta açık hava soğuk deposu işlevi görüyor ve böylece üzümler doğal bir koruma altında bekletiliyor.

Üzüm Fiyatları Yükseliyor, Üretici Memnun

Sarıgöl'deki Emcelli, Baharlar ve Bahadırlar gibi mahallelerdeki bağlarda bekletilen üzümler, sezon sonuna doğru yüksek fiyatlara satılıyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün, bu yöntem sayesinde alıcıların ilgisini çektiği ve üreticilerin kazançlarını artırdığı belirtiliyor.

Üreticilerden Serhat Akkaya, yıllardır uygulanan örtü altı yöntemi hakkında, "Sarıgöl ilçemizde bağlarımızı örtü altına alarak üzümlerimizi koruruz. Şu anda bağlarda bekleyen üzüm salkımları çok iyi durumda. Üzümünü bekleten üreticiler olarak iyi fiyatlara satış imkânı buluyoruz," ifadelerini kullandı.

Sarıgöl Üzümünde Yüksek Kalite ve Gelir Dönemi

Sarıgöl'de uygulanan bu koruma yöntemi sayesinde, Çekirdeksiz Sultaniye üzümü hem yerel hem de ulusal pazarda ilgi görüyor. Üzüm üreticileri, yüksek fiyatlardan satılabilen bu ürünle sezonun sonlarına doğru artan talepten faydalanıyor. Özellikle yüksek kaliteli üzüm isteyen tüketiciler için örtü altında yetiştirilen üzümler, özel bir pazar oluşturuyor.