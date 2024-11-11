11.11 indirimleri başladı mı, ne zaman sona eriyor? Hangi ürünler indirime girdi? Trendyol, Hepsiburada...

Beklenen 11.11 indirim günleri, alışveriş tutkunlarını büyük fırsatlar sunarak karşılıyor. Özellikle internet üzerinden sıkça alışveriş yapanlar için bu dönem, büyük indirimlerle alışveriş yapmak için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Peki, 11.11 indirimleri ne zaman sona eriyor ve hangi ürünlerde indirimler mevcut? İşte detaylar.

11.11 İndirimleri Ne Zaman Sona Erecek?

11.11 indirimleri, genellikle 6-11 Kasım tarihleri arasında devam ediyor. Ancak, indirim süreleri markaların ve alışveriş platformlarının politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden alışveriş yapmadan önce tercih ettiğiniz platformun kampanya bitiş tarihlerini kontrol etmekte fayda var.

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Hangi Ürünlerde İndirim Fırsatları Var?

11.11 indirimleri kapsamında birçok farklı ürün kategorisi yer alıyor. Alışveriş yapacaklar için bu indirimli ürünler geniş bir yelpazeye yayılıyor. İşte bu yılın indirimli ürün kategorileri:

Cep Telefonu ve Aksesuarlar: Teknoloji severler için telefonlar ve telefon aksesuarları önemli indirimlerle satışta.

Ev Ürünleri: Evinizi yenilemek isteyenler için çeşitli ev ürünleri, mobilyalar ve dekorasyon ürünlerinde cazip fırsatlar sunuluyor.

Giyim: Moda tutkunları için hem kış koleksiyonları hem de günlük giyim ürünleri indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Kozmetik: Güzellik ve bakım ürünleri de 11.11 indirimlerinde yer alıyor. Makyaj malzemelerinden cilt bakım ürünlerine kadar birçok seçenek uygun fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

Bilgisayar ve Tabletler: Teknolojik ürünler arasında bilgisayarlar ve tabletlerde önemli indirimler bulunuyor. Eğitim ve iş hayatında kullandığınız cihazlar için uygun fiyatlar mevcut.

Gözlük ve Ayakkabı: Moda ve aksesuar kategorisinde gözlük ve ayakkabılarda indirim fırsatları dikkat çekiyor.

Okul Ürünleri ve Oyuncaklar: Çocuklu aileler için okul ürünleri ve oyuncaklarda da indirimler yer alıyor.

Beyaz Eşya ve Mobilya: Eviniz için büyük alışveriş yapmayı planlıyorsanız, beyaz eşya ve mobilya indirimlerini kaçırmayın.

Spor Ürünleri: Fitness ve spor yapanlar için spor malzemeleri, spor ayakkabıları ve giyim ürünlerinde fırsatlar var.

Saat ve Parfüm: Lüks ürünler arasında saat ve parfüm markalarında da indirimler gözlemleniyor.

Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

11.11 indirimleri, birçok üründe büyük fırsatlar sunsa da, alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Öncelikle ihtiyaç listesi oluşturarak sadece gerçekten ihtiyacınız olan ürünleri almanızda fayda var. Ayrıca indirimli fiyatların bazı platformlarda zaman zaman sınırlı olabileceğini unutmayın bu yüzden erken hareket etmekte fayda var.