Ziraat Bankası’ndan anında kredi nasıl çekilir? 50 bin TL dijital kredi 12 - 24 - 36 ay taksit hesaplama tablosu

Dijital kredi başvuruları, onaylanan kredinin şubeye gitme gereği olmadan doğrudan ATM'lerden çekilebilmesi avantajı sağlıyor. Kullanıcılar, herhangi bir bekleme süresi olmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kredi sürecini yüz yüze gelmeden çok daha hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.

Ziraat Bankası Dijital Kredi (A Haber Foto Arşiv)

Dijital Kredi Nedir?

Ziraat Bankası'nın maaş müşterilerine özel olarak sunduğu dijital kredi, bankaya gitmeye gerek kalmadan, tamamen dijital kanallar üzerinden erişilebilen bir ihtiyaç kredisi sağlıyor. Emekli veya çalışan maaş müşterileri için hazırlanan bu sistem, başvuru sürecindeki hızlı onay ve kolay erişim imkanlarıyla kullanıcılar için oldukça cazip hale geliyor. Ziraat Bankası, özellikle nakit akışı sıkıntısı çeken bireyler için sunduğu bu hizmet ile ekonomik süreçleri kolaylaştırıyor.

Ziraat Bankası Dijital Kredi (A Haber Foto Arşiv)

Ziraat Bankası Dijital Kredi Faiz ve Taksit Seçenekleri

Ziraat Bankası, dijital kredi kapsamında kullanıcılarına 12 - 24 - 36 aya varan vade seçenekleri ile uygun ödeme koşulları sunuyor. İşte, 50.000 TL kredi ve 12 - 24 - 36 ay taksit hesaplama tablosu…

Ziraat Bankası Dijital Kredi

Taksit Tutarı:5.931,85 TL

Faiz Oranı:% 4,54

Vade: 12 Ay

Geri Ödeme Tutarı: 71.182,2

Ziraat Bankası Dijital Kredi

Taksit Tutarı:3.947,95 TL

Faiz Oranı:% 4,54

Vade: 24 Ay

Geri Ödeme Tutarı: 94.750,8

Ziraat Bankası Dijital Kredi

Taksit Tutarı: 3.379,90 TL

Faiz Oranı:% 4,54

Vade: 36 Ay

Geri Ödeme Tutarı: 121.676,4

Dijital Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası Dijital Kredi başvurusu, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ziraat Bankası'nın dijital kanallarını kullanan müşteriler, başvurularını yalnızca birkaç dakika içerisinde tamamlayarak kredi sonuçlarına anında ulaşabiliyorlar. Onaylanan kredi tutarı, müşterinin Ziraat Bankası vadesiz hesabına yatırılıyor ve diledikleri zaman herhangi bir Ziraat Bankası ATM'sinden nakit çekimi gerçekleştirilebiliyor.