Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TÜİK kasım ayı kira zammı ne kadar olacak? 2024 TÜFE konut kirası hesaplama

Kasım ayı kira artış oranının belirlenmesi için geri sayım sona erdi. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması yeni kira artış oranının ne olacağını belirleyecek.

Ekim Ayı Enflasyon Verileri 4 Kasım'da Açıklanacak



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini 4 Kasım 2024 tarihinde saat 10:00'da açıklayacak.

Bu veriler, Kasım ayı kira artış oranının hesaplanmasında belirleyici olacak.

(A Haber Foto Arşiv)

Ekim Ayı Kira Artış Hesaplama Örneği



2024 yılı için Ekim ayı örnek kira artışı hesaplamasına göre:

Zamsız Kira Bedeli: 10.000 TL

Kira Zam Oranı: %63.47

Kira Zam Bedeli: 6.347 TL

Zamlı Kira Bedeli: 16.347 TL

Bu hesaplamalar, Ekim ayı enflasyon verilerine dayanarak yapılmış olup, Kasım ayında uygulanacak kira bedelini göstermektedir.

(A Haber Foto Arşiv)

Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerinin toplum genelinde iyileştiğini belirtti. Bakan Şimşek, "12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi." ifadesinde bulundu.