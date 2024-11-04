Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TÜİK kasım ayı kira zammı ne kadar olacak? 2024 TÜFE konut kirası hesaplama
Kira artış oranları ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Temmuz ayında sona eren yüzde 25 kira artış oranı sonrasında kira zamları artık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Peki, Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TÜİK kasım ayı kira zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar...
Kasım ayı kira artış oranının belirlenmesi için geri sayım sona erdi. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması yeni kira artış oranının ne olacağını belirleyecek.
Ekim Ayı Enflasyon Verileri 4 Kasım'da Açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini 4 Kasım 2024 tarihinde saat 10:00'da açıklayacak.
Bu veriler, Kasım ayı kira artış oranının hesaplanmasında belirleyici olacak.
Ekim Ayı Kira Artış Hesaplama Örneği
2024 yılı için Ekim ayı örnek kira artışı hesaplamasına göre:
Zamsız Kira Bedeli: 10.000 TL
Kira Zam Oranı: %63.47
Kira Zam Bedeli: 6.347 TL
Zamlı Kira Bedeli: 16.347 TL
Bu hesaplamalar, Ekim ayı enflasyon verilerine dayanarak yapılmış olup, Kasım ayında uygulanacak kira bedelini göstermektedir.
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerinin toplum genelinde iyileştiğini belirtti. Bakan Şimşek, "12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi." ifadesinde bulundu.