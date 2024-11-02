02 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Ekonomi Haberleri

S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 00:18 Güncelleme: 02.11.2024 00:38
ABONE OL
S&P Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

Son dakika... Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Son dakika... Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Ayrıntılar geliyor....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör