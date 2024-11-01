Kasım ayına özel 3 ay ertelemeli bireysel kredi! Düşük faizli: 3.064 TL’lik taksitlerle
Düşük faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Kasım 2024’e özel Akbank ve Vakıf Bank’ın sunduğu düşük faizli bireysel kredi kampanyası dikkat çekiyor. Üstelik bu kampanyada, 3 ay erteleme avantajı ile aylık taksitler sadece 3.064 TL’den başlıyor. 36 ay vadeli olarak kullanılabilen bu kredi, uygun koşulları ile finansal rahatlama sağlamak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor. İşte, bankaların faiz oranları ve ödeme koşulları…
Vakıf Bank ve Akbank, 50.000 TL'ye kadar sunduğu düşük faizli kredi kampanyasıyla öne çıkıyor. Düşük faiz oranları ile aylık ödeme yükünü hafifletirken, 3 ay ödeme erteleme seçeneği ile Kasım ayında kredi kullanmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. İşte kredi faiz oranları ve geri ödeme tutarları…
Akbank ve Vakıf Bank'tan 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası
Bu özel kredi kampanyası ile tüketiciler yalnızca düşük faizle kredi kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda ilk ödemeyi 3 ay sonrasına erteleyerek rahat bir başlangıç yapabiliyor. Örneğin, Akbank'tan 50.000 TL kredi çeken bir vatandaş, %3.93 faiz oranı ve 36 ay vade ile aylık 3.064 TL taksit ödüyor.
Vakıf Bank'tan 50.000 TL kredi çeken bir vatandaş ise %4,99 faiz oranı ve 36 ay vade ile aylık 3.677 TL taksit ödüyor. Bu ödeme planları, ödeme kolaylığı sağlayarak borç yükünü hafifletmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Üstelik, 3 aylık erteleme sayesinde kredi taksitleri toplamda 39 aya yayılıyor, bu da bütçeyi daha esnek bir şekilde yönetme olanağı tanıyor.