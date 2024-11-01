Kasım ayına özel 3 ay ertelemeli bireysel kredi! Düşük faizli: 3.064 TL’lik taksitlerle

Vakıf Bank ve Akbank, 50.000 TL'ye kadar sunduğu düşük faizli kredi kampanyasıyla öne çıkıyor. Düşük faiz oranları ile aylık ödeme yükünü hafifletirken, 3 ay ödeme erteleme seçeneği ile Kasım ayında kredi kullanmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. İşte kredi faiz oranları ve geri ödeme tutarları…

3 Ay Ertelemeli Kredi (A Haber)

Akbank ve Vakıf Bank'tan 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası

Bu özel kredi kampanyası ile tüketiciler yalnızca düşük faizle kredi kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda ilk ödemeyi 3 ay sonrasına erteleyerek rahat bir başlangıç yapabiliyor. Örneğin, Akbank'tan 50.000 TL kredi çeken bir vatandaş, %3.93 faiz oranı ve 36 ay vade ile aylık 3.064 TL taksit ödüyor.

Akbank Bireysel Kredi Hesaplama

Vakıf Bank'tan 50.000 TL kredi çeken bir vatandaş ise %4,99 faiz oranı ve 36 ay vade ile aylık 3.677 TL taksit ödüyor. Bu ödeme planları, ödeme kolaylığı sağlayarak borç yükünü hafifletmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Üstelik, 3 aylık erteleme sayesinde kredi taksitleri toplamda 39 aya yayılıyor, bu da bütçeyi daha esnek bir şekilde yönetme olanağı tanıyor.

Vakıf Bank İhtiyaç Kredisi Hesaplama