Ekim ayında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakan Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Eylül ayında ve Ekim ayında ihracatta başlayan yükseliş ivmesi kasım ve aralık ayında da yükselecek. Ülkemiz geçen yıl yüzde 5,1 büyüme sağladı. Bu yılın ilk yarısında 3,4'lük büyüme sağladı. Ekonomimizde de son baharda ağustos-eylül aylarındaki durgunluk süreci aşıldı. Güven endeksler giderek yükseliyor. PMI ekimde 45,8'e yükseldi.



Tüketici güven endeksi ekimde 80,6'ya yükseldi. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdık. İhracatımız yüzde 3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aştı. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar arttı. İthalatta ekim ayı ithalatı yüzde 0,1'lik bir azaldı.

Dış ticaret açığımız 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayına göre dış ticaret açığı 1,1 milyar dolar azaldı. 10 ayda mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. 6,7 milyar dolar mal ihracatı arttı. 10 aylık ithalatta tam yüzde 7,2 azalışta 282 milyar dolara geriledi. 22 milyar dolar net tasarruf sağlandı. 10 ayda dış ticaret açığını azalttığımız rakam 28,6 milyar dolar oldu.

İhracat bir yıllık sürede geçen 254,4 milyar dolar iken 262,342 milyar dolara çıktı."