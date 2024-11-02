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18 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı! Bakanı Işıkhan duyurdu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 11:47
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18 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı! Bakanı Işıkhan duyurdu

SGK'nın geri ödeme listesi genişlemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı. (X ekran görüntüsü)Bakan Işıkhan'ın paylaşımı. (X ekran görüntüsü)

Listede yer alan ilaçlar şu şekilde:

10 antipsikotik ilaç

5 kanser ilacı

1 psöriazis ilacı

1 hormon ilacı

1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbı mama

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