Dolandırıcıların yeni yöntemi: Görev yap para kazan! Bu tuzağa düşmeyin

Sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklar içerisinde yer alan "görev yap para kazan" tuzağı binlerce kişiyi mağdur etmeye devam ediyor.

“Görev yap para kazan” vaadiyle vatandaşı kandırıyorlar

TELEGRAM VE WHATSAPP'TAN ULAŞIYORLAR

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Özellikle Telegram ve WhatsApp üzerinden vatandaşlara ulaşan bu sahtekarlar, internette yer alan filmlerin altına yorum yaparak, e-ticaret platformlarında yer alan ürünlerin altına yorum yaparak, söyledikleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak, paylaşımları beğenerek, video ya da reklam izleyerek vatandaşların oturdukları yerden para kazanabilecekleri algısını yaratıyorlar. Ardından tuzaklarına düşürdükleri vatandaşların kişisel bilgilerini, banka hesap bilgilerini alan bu sahtekarlar ilk etapta vatandaşlara 200 TL gibi bir tutarı birkaç seferlik göndererek güvenlerini kazanıyor.

“Görev yap para kazan” vaadiyle vatandaş kandırılıyor

Sistemin tıkır tıkır işlediğini düşünen vatandaşlara daha sonra bu kişiler tarafından günlük 5 bin TL'ye kadar kazanç sağlayabilmeleri için bir üst seviyeye geçmeleri, ancak bunun için sisteme 20 bin TL gibi bir miktarı rehin bırakmaları gerektiği ifade ediliyor. Bunu kabul ederek para yatıran kişilere bir daha ödeme yapılmazken, parasını kurtarmak isteyen kişilerden bu kez vergi adı altında yeni bir ücret talep ediliyor. Bu ücreti gönderen kişinin kaybı giderek artarken her gün bu yolla onlarca kişinin dolandırıldığı öğrenildi.

“Görev yap para kazan” vaadiyle vatandaş kandırılıyor

KRİPTO PARALAR YURT DIŞINA

Sosyal medya üzerinden yapılan bu dolandırıcılık yönteminde mağdurlardan hesaplarına gelen parayı kendi aralarında dolaştırarak izini kaybettiren sahtekarlar, sonrasında kripto para olarak bu parayı yurt dışına aktarıyorlar. Bu sahtekarlar ayrıca artık para alamayacaklarını anladığı kişilerin WhatsApp'larına para iadesi yapılabilmesi yalanıyla bir link de gönderiyor. Gönderilen bu sahte linki açan kişilerin telefonları ele geçiriliyor. Bu yöntemle vatandaşın bankacılık işlemleri, kişisel konuşmaları, fotoğraf ve videoları, rehberdeki kayıtlı tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. Böyle bir dolandırıcılık yöntemine maruz kalan vatandaşların işlem yapılan banka veya elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşuna ait hesaplarını biran önce kapatması gerekiyor. Ayrıca Emniyet'in web sitesinden siber suçlar birimine yazarak ya da en yakın savcılığa giderek suç duyurusunda bulunulması önem taşıyor.

BAKANLIK VATANDAŞI UYARDI

Ticaret Bakanlığı da vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha önce pek çok kez uyarırken özellikle "fırsat" olarak sunulan ve kolay para kazanma yöntemi olarak kabul edilen bu tür tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Vaat edilen karın gerçek olamayacak kadar yüksek olmasının dolandırıcılık göstergesi olduğuna dikkat çekilirken, "hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat", "Bu fırsatı kaçırmayın" ya da "oturduğunuz yerden para kazanın" gibi söylemlerle tanıtımı yapılan, işin yüksek kazanç vurgusuyla gösterişli şekillerde tanıtılmasının, kazanç vaadi dışında sistem hakkında sağlıklı bilgi verilmemesinin dolandırıcılıkta en fazla izlenen yöntemler olduğu kaydedildi.