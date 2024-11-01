Vergi borcu ve cezası olanlar ifşa edildi! GİB listeyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel olmak üzere 36 bin 806 mükellef yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Vergi borçlusu olarak açıklayacağımız 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor." dedi.



Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira oldu. Tahsil edilemeyecek alacak tutarı ise 812,8 milyar lira olarak belirlendi. Mükelleflerin 4 bin 807'si faal durumda iken toplam mükellef sayısının yüzde 13,1'ine karşılık geldi. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999 oldu.

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İŞTE EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilgili iki farklı liste yayınladı:

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesi (Mükellef/Vergi borcu)

1- Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. - 1.265.539.269 TL

2- Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. - 740.699.196 TL

3- Ospet Petrolcülük - 603.831.261 TL

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesi

1- Türktab Tütün Mamülleri A.Ş - 3.023.325.428 TL

2- Uluslarası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. - 2.449.525.198 TL

3- Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. - 2.255.026.863 TL

İKİ LİSTE YAYINLANDI

Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklandı. İlk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları yer aldı. İkinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşıldı.

"LİSTEDEKİ HERKES BORÇLU DEĞİL"

Bakan Şimşek, bu listede bulunanlara direkt "vergi borçlusu" denilemeyeceğini vurguladı. Şimşek, listede vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılmış tarhiyatlardan kesinleşmiş olanların da bulunduğunu söyledi.

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